Đời sống Cảnh báo mối nguy hại từ khói thịt nướng Nhiều quán ăn nướng thịt trên vỉa hè, lòng lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người dân.

Một quán nướng thịt bốc khói trên vỉa hè đường Lê Độ. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo quan sát, tại nhiều tuyến đường như Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành, Lê Độ, Lê Duẩn, Kinh Dương Vương, Trần Cao Vân, Nguyễn Trung Trực (thành phố Đà Nẵng)…, các quán ăn sử dụng than củi hoặc đốt lửa trực tiếp để chế biến món ăn từ thịt.

Bà Nguyễn Lan Hương (trú phường An Hải) chia sẻ: “Nhà tôi gần quán thịt nướng, ngày nào cũng phải chịu đựng khói bay mù mịt khắp nhà. Tôi băn khoăn không biết việc hít phải khói như vậy lâu dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không”.

Còn bà Lê Thị Diệp (trú phường Thanh Khê) thì đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nướng thịt tràn lan trên vỉa hè. Đồng thời, khuyến khích các quán ăn lắp đặt hệ thống hút khói công suất lớn nhằm hạn chế khói lan tỏa, tránh ảnh hưởng đến người đi đường và cư dân xung quanh.

Theo bác sĩ Lê Đức Đoàn, Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, việc nướng thịt trực tiếp trên lửa than, đặc biệt trong không gian không thông thoáng hoặc khi tiếp xúc thường xuyên, có thể sinh ra nhiều hợp chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một trong những chất nguy hiểm là Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), hình thành khi mỡ từ thịt nhỏ xuống than đang cháy, tạo ra khói chứa PAHs. Hợp chất này có thể bám vào bề mặt thực phẩm hoặc phát tán trong không khí. Đặc biệt, Benzo[a]pyrene, một dạng của PAHs, đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Một chất khác cũng rất đáng lo ngại là carbon monoxide (CO), loại khí không màu, không mùi, sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn. CO có khả năng thẩm thấu vào máu, gây thiếu oxy cho các mô. Người hít phải khí CO có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và nếu tiếp xúc lâu dài có thể ảnh hưởng đến tim mạch cũng như hệ thần kinh trung ương.

Theo bác sĩ Lê Đức Đoàn, những người thường xuyên hít phải khói từ thịt nướng, đặc biệt tại các khu vực không thông gió tốt, có thể đối mặt với nhiều bệnh lý là hen suyễn, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền về hô hấp là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.

Để giảm thiểu rủi ro, bác sĩ khuyến cáo nên ướp thịt trước khi nướng để hạn chế hình thành các hợp chất gây ung thư như HCAs, nướng ở nhiệt độ vừa phải, tránh để thịt bị cháy, không để mỡ nhỏ trực tiếp xuống than hồng nhằm hạn chế phát sinh khói chứa PAHs. Nên sử dụng lò nướng có khay hứng mỡ hoặc nướng gián tiếp để giảm lượng khói độc. Đặc biệt, không nên ăn phần thịt bị cháy đen, vì đây là nơi tích tụ nhiều độc tố nhất.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương khuyến khích các cơ sở kinh doanh cải tiến quy trình chế biến, lắp đặt thiết bị hút khói phù hợp, góp phần xây dựng môi trường sống đô thị an toàn, văn minh.