Lâm nghiệp Cảnh báo nguy cơ cháy rừng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến hết ngày 13/8, trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các địa phương cần tổ chức ứng trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: TRẦN TRÚC

Các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Sơn Trà, An Khê, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà báo động cấp IV (cấp nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng).

Các xã, phường: Tân Hiệp, Tam Mỹ, Tam Xuân, Núi Thành, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Nam Giang, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, La Dêê, Đắc Pring, La Êê, Sông Vàng, Đông Giang, Bến Hiên, Sông Kôn, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập... báo động cấp III (cấp cao, có khả năng dễ cháy).

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý; kiểm tra, nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng kéo dài; tổ chức ứng trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy rừng cao.

Các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; kịp thời báo cáo tình hình cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm.

Đồng thời giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, phối hợp với ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng.