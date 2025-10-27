Quốc phòng - An ninh Cảnh sát giao thông túc trực, hỗ trợ xuyên đêm trên đường Hồ Chí Minh ĐNO - Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức nhiều kíp trực xuyên đêm, hướng dẫn phương tiện lưu thông và chia sẻ nước uống, lương thực cho người dân khi di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

CSGT cùng các lực lượng túc trực trên đèo Lò Xo, điều tiết giao thông qua khu vực bị sạt lở. Ảnh: CSGT cung cấp

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực miền núi.

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Phước Sơn, Phước Hiệp, Phước Năng, bùn đất tràn xuống mặt đường gây ách tắc lưu thông. Hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt nhiều giờ liền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, kịp thời cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, chốt chặn từ xa và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Riêng đoạn từ chân đèo Lò Xo đến km1403+00 - nơi xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá rất lớn, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện quay đầu về hướng quốc lộ 1 hoặc di chuyển theo tuyến thay thế an toàn hơn.

CSGT chia sẻ nước uống, bánh mì cho người dân trong quá trình lưu thông. Ảnh: CSGT cung cấp

Tại các xã Thạnh Mỹ, Khâm Đức và khu vực giáp ranh Quảng Ngãi, lực lượng CSGT phối hợp công an cơ sở túc trực xuyên đêm, vừa điều tiết giao thông, vừa hỗ trợ người dân ổn định tinh thần, nhất là các lái xe đường dài và xe khách đi tuyến Tây Nguyên.

Trong các ngày cao điểm 26 và 27/10, nhiều tổ công tác trực tiếp tham gia cứu hộ, đưa người và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời cấp phát nước uống, đồ ăn nhanh để người dân yên tâm chờ thông tuyến.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được duy trì chặt chẽ, không để phát sinh tình huống phức tạp.

CSGT hỗ trợ người dân đi lại an toàn trong điều kiện mưa lũ phức tạp. Ảnh: CSGT cung cấp

Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác bám các điểm huyết mạch, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt, lũ quét để kịp thời điều tiết, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.