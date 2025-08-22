Y tế Cấp cứu thành công bệnh nhân đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

ĐNO - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một bệnh nhân nam 19 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.



Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật đa chấn thương. Ảnh: T.T

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương như: chấn thương sọ não, chấn thương bụng, gãy xương vùng hàm mặt, gãy hai xương cẳng tay và bàn tay hai bên, gãy xương đùi hai bên và gãy xương bánh chè trái.

Đặc biệt, bệnh nhân rơi vào choáng chấn thương, mất máu nặng, đe dọa tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam huy động sự phối hợp của nhiều ê-kíp: Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Ngoại thần kinh, Ngoại tiêu hóa, Răng hàm mặt, Hồi sức ngoại… Bệnh nhân được xử trí cấp cứu khẩn cấp và truyền 6 đơn vị máu để duy trì sự sống.

Sau giai đoạn hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức ngoại, khi sức khỏe dần ổn định, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng tiếp tục điều trị.

Ê-kíp phẫu thuật liên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Răng hàm mặt tiến hành ca mổ kéo dài hơn 4 giờ, xử lý các tổn thương phức tạp. Kết quả, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Sau một tuần được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.