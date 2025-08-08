Tài chính - Thị trường Cấp thiết đẩy vốn vào nền kinh tế Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 16% để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% là cơ sở để các tổ chức tín dụng đẩy vốn vào nền kinh tế.

Cán bộ Agribank chi nhánh Quảng Nam khảo sát mô hình trồng sâm Ngọc Linh ở xã TRà Linh từ nguồn vốn vay. Ảnh: QUANG VIỆT

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%

Năm 2023, GDP (tổng sản phẩm trong nước) tăng trưởng gần 7%, tín dụng tăng trưởng đạt 14,55%. Năm 2024, GDP tăng trưởng 7,09%, tín dụng tăng trưởng 15,08%. Thông thường, để mang lại 1% tăng trưởng GDP, tín dụng phải tăng trưởng từ 2% trở lên. Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 từ 8% trở lên nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã định hướng tăng trưởng tín dụng phải đạt từ 16% trở lên.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, quan điểm điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2025 là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Để có đủ vốn phục vụ nền kinh tế, trách nhiệm đặt ra cho chính sách tiền tệ, tín dụng trong năm 2025 là rất lớn. Các ngân hàng thương mại cần đẩy vốn hiệu quả vào nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 kỳ vọng vào chỉ tiêu tín dụng năm 2025. Ảnh: QUANG VIỆT

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục huy động vốn nhàn rỗi từ doanh nghiệp, người dân bằng chính sách lãi suất hợp lý. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ điều hành cung ứng vốn, tái cấp vốn hoặc các hình thức nghiệp vụ điều hành thị trường tiền tệ.

Ông Phạm Trọng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 (các địa bàn thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, rất tin tưởng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% năm 2025 sẽ đạt được.

Đáng chú ý, nền kinh tế đang ngày một khôi phục, phát triển. Không chỉ vậy, dấu hiệu hồi phục đã có từ năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung đã bám lấy và tạo lập nhiều giải pháp tăng tốc kinh tế. Trong khi sản xuất kinh doanh tốt lên thì thị trường trong, ngoài nước cũng rộng mở.

Điều đó thể hiện rỏ qua số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/8/2025: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước tháng 7/2025 đạt 82,27 tỷ USD (tăng 8% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước). Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%).

Đưa vốn vào nền kinh tế

Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Agribank chi nhánh Quảng Nam cho biết, tính đến 31/7/2025, tổng nguồn vốn huy động của đơn vị đạt 29.841 tỷ đồng (tăng 1.955 tỷ đồng, tương ứng với 7,01% so với đầu năm). Tổng dư nợ cho vay đạt 19.597 tỷ đồng (tăng 886 tỷ đồng). Trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 14.850 tỷ đồng (chiếm 75,8% tổng dư nợ). Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Agribank chi nhánh Quảng Nam tăng trưởng 10,35% trong giai đoạn 2017 - 2024.

Agribank chi nhánh Quảng Nam đang đẩy vốn vào khu vực nông thôn. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhờ định hướng đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy sản, lại có mạng lưới tổ chức rộng khắp, Agribank chi nhánh Quảng Nam đã phát huy vai trò đồng hành với nông dân trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Vốn tín dụng đã đến được với nông dân, kể cả vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Chính sách cho vay của Agribank chi nhánh Quảng Nam tạo thuận lợi cho nhiều hộ gia đình tiếp cận vốn mà không phải bảo đảm bằng tài sản, thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

Thực hiện tốt chính sách tín dụng, ngân hàng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung đạt hiệu quả kinh tế cao. Nông dân tiếp cận được nguồn vốn rẻ, giảm hẳn tín dụng đen ở nông thôn.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Quảng Nam cho biết, ngân hàng đủ nguồn vốn với lãi suất hợp lý để đáp ứng cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân. Ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí, giảm lãi suất đầu ra nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn. Tổ chức tín dụng tinh giản thủ tục, chỉ cần doanh nghiệp, khách hàng cá nhân có phương án vay vốn hợp lý thì giải ngân nhanh.

Kinh tế Đà Nẵng đang có đà tăng trưởng tích cực khi quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) trong 6 tháng đầu năm đạt 148,8 nghìn tỷ đồng. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự phục hồi đồng đều về tín dụng ở cả 3 khu vực kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, tín dụng khu vực công nghiệp và xây dựng đóng vai trò đầu tàu với mức tăng trưởng đạt 13,19%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế thành phố với tăng trưởng 10,37%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,44%.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 khẳng định, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân tập trung đẩy vốn vay vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và các động lực tăng trưởng mới. Toàn ngành tăng cường kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.l