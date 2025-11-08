Kinh tế Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính sản xuất, kinh doanh UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực: viễn thông và internet; công nghệ thông tin, điện tử; khoa học và công nghệ; tài chính doanh nghiệp; văn phòng.

Cụ thể, bãi bỏ các thủ tục hành chính: xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh; cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; chấm dứt hoạt động của chi nhánh; đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại.

Đồng thời, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính: phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho dự án; hỗ trợ kinh phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ; cấp phép thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; xác nhận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xác nhận là doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ về tài sản kết cấu hạ tầng thông tin trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo...

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được thông qua tại quyết định này.