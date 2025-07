Xã hội

Câu chuyện đẹp tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

ĐNO - Đội An ninh soi chiếu quốc nội (Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng)- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa được một gia đình hành khách xúc động gửi thư cảm ơn chân thành sau khi nhận lại chiếc nhẫn bị đánh rơi khi làm thủ tục an ninh sân bay.