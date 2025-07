Điều tra theo thư bạn đọc Chấn chỉnh tình trạng xe khách dừng, đỗ trong khu dân cư Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hòa Khánh như đường Thanh Tịnh, Đỗ Nhuận, Lương Trúc Đàm, Nguyễn Đỗ Cung, Trung Nghĩa 7, Trung Nghĩa 9… thường xuyên có tình trạng xe khách dừng, đỗ không đúng quy định gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Xe khách dừng, đỗ trong khu dân cư. Ảnh: TIẾN DŨNG



Theo ghi nhận thực tế, không ít xe khách ngang nhiên đỗ dưới lòng đường, các ngã tư hoặc ngay trước cổng nhà dân. Hành vi này không chỉ chiếm dụng lòng lề đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện.

Tại tuyến đường Trung Nghĩa 9, nơi mật độ dân cư đông đúc và có nhiều phương tiện lưu thông, tình trạng xe khách đậu kéo dài tại các điểm giao nhau gây bức xúc cho người dân.

Bà Nguyễn Ngọc Mai sống gần khu vực này phản ánh: “Tôi không hiểu vì sao các nhà xe không đưa phương tiện vào bến mà lại dừng, đỗ ngay trong khu dân cư, nơi đông người qua lại.

Đặc biệt, tại các ngã tư, xe khách chắn hết tầm nhìn, rất nguy hiểm mỗi khi ra vào đường chính. Rất mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý, nhất là tại các tuyến như Thanh Tịnh và Trung Nghĩa 9”.

Không chỉ che khuất tầm nhìn và gây cản trở giao thông, nhiều xe nổ máy chờ đón khách còn gây ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi. Đáng chú ý, vào buổi tối một số xe còn tranh thủ trả khách ngay giữa lòng đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Điền (trú tại đường Trung Nghĩa 9), cho hay: “Xe khách thường xuyên dừng nổ máy cả chục phút, xả khói thẳng vào trong nhà. Mỗi lần ra vào đều rất khó khăn vì xe chắn ngay trước cổng. Tiếng ồn, mùi xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của gia đình tôi”.

Trước thực trạng nêu trên, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra tại những “điểm nóng” thường xuyên xảy ra vi phạm, lắp đặt biển cấm dừng, đỗ và bổ sung hệ thống camera giám sát để phục vụ công tác quản lý, xử lý.

Việc công khai thông tin xử phạt và tăng cường tuyên truyền cũng là giải pháp quan trọng giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, góp phần giữ gìn nếp sống văn minh đô thị và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Công an phường Hòa Khánh cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe khách dừng, đỗ sai quy định trong khu dân cư. Thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để lập lại trật tự giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân”.

Sáng 9/7, Trung tá Hồ Duy Linh, Phó Trưởng Công an phường Hòa Khánh cho biết, Công an phường đã tổ chức đợt tuần tra chuyên đề và lập biên bản xử lý 2 trường hợp xe khách dừng, đỗ không đúng nơi quy định tại các tuyến đường Nguyễn Tường Phổ và Nguyễn Đỗ Cung.

Để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và môi trường sống trong khu dân cư, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và ý thức tự giác của các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện.

Các nhà xe cần nghiêm túc chấp hành quy định, đưa xe vào bến đúng nơi, đúng tuyến, tuyệt đối không tùy tiện đón, trả khách hay dừng, đỗ trong khu dân cư. Đối với các chủ nhà xe vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành trong hoạt động vận tải hành khách.