Thứ Tư, 20/8/2025
Biên giới - Hải đảo

Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

THÀNH CÔNG 20/08/2025 10:59

ĐNO - Chiều 19/8, tại thành phố Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.

z6923979128869_179112978a85a45d4ca81f8b07e33a22-1-.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tại hội nghị, gần 250 cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 được Thạc sĩ Nguyễn Khánh, Phó Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Đà Nẵng giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng thực tiễn của AI trong đời sống xã hội cũng như cách khai thác hiệu quả các công cụ AI phổ biến.

Đồng thời nhấn mạnh các vấn đề đạo đức, an toàn thông tin khi sử dụng AI và hướng dẫn cụ thể cách sử dụng công cụ ChatGPT.

z6923979120608_8cc38e80f5a925a449db063a6f05a120.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Khánh, Phó Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Đà Nẵng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ngoài ra, giải đáp các thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời hướng dẫn sử dụng các công cụ AI hỗ trợ công việc như: thiết kế truyền thông, tạo video tuyên truyền, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản, xây dựng nội dung số và tổ chức hoạt động trực tuyến.

Với thông điệp “Ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc, nghiên cứu và học tập”, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3.

      Biên giới - Hải đảo
      Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

