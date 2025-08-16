Xã hội Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu gây quỹ khuyến học hỗ trợ học sinh khó khăn ĐNO - Ngày 16/8, tại thôn Aréh - Đhrồng (xã Đông Giang), Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu trao quà động viên học sinh và hộ thành viên khó khăn nhân hội nghị tổng kết hoạt động tộc họ năm 2025. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Thành lập và ra mắt vào năm 2022, Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu trở thành điển hình của Hội đồng gia tộc Bhơriu. Những năm qua, thành viên trong chi nhánh tộc họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đến nay, chi nhánh có hơn 30 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; nhiều hộ tự nguyện hiến đất, hoa màu xây dựng công trình nông thôn mới. Năm 2025, Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu duy trì hình thức đổi công, huy động các hộ phát rẫy, trồng keo gây quỹ hoạt động và hỗ trợ khuyến học gần 30 triệu đồng.

Từ quỹ này, đại diện Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu tổ chức hỗ trợ hộ thành viên khó khăn; tuyên dương và trao học bổng khuyến học cho học sinh tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2025 - 2026.

Ông Bhơriu Đâu, Trưởng Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu cho biết, thời gian qua các hộ thành viên trong tộc họ luôn đồng lòng giúp nhau phát triển kinh tế, khuyến khích con cháu học tập, giữ gìn văn hóa truyền thống...

“Năm 2026, Chi nhánh tộc họ Bhơriu Tà Lu đặt mục tiêu 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 100% con cháu trong độ tuổi được đến trường, không để xảy ra tệ nạn xã hội, tiếp tục phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài và xây dựng dòng họ văn hóa tiêu biểu”, ông Bhơriu Đâu chia sẻ.