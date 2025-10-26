Chủ Nhật, 26/10/2025
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản – Nhanh, thuận lợi cho người dân

HỮU TRUNG, PHƯƠNG MINH, MAI DUNG, HỒNG NGÂN - 26/10/2025 21:19
ĐNO - Hưởng ứng chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, Đà Nẵng đang đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng – bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, hướng đến sự minh bạch, an toàn và thuận tiện cho người dân. Trong chương trình tọa đàm “Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản – Nhanh, thuận lợi cho người dân”, Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng sẽ cùng các khách mời bàn luận về những đổi thay tích cực từ chính sách này.
