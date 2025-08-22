Giáo dục - Việc làm Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục ĐNO - Hơn 150 thầy, cô giáo các trường tiểu học, THCS, THPT của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đăk Lăk đã tham dự diễn đàn “Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ để triển khai hiệu quả việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, do Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức sáng 22/8 tại Đà Nẵng.

TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, một nội dung trọng tâm trong Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

“Những nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt đề án, chương trình và kế hoạch hành động thiết thực, nhằm đồng bộ hóa các giải pháp từ xây dựng chính sách, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đến cải thiện phương pháp giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo giữ vai trò then chốt. Diễn đàn là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên chia sẻ nhiều ý tưởng mới, gợi mở những hướng đi thiết thực, góp phần đưa tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Việt Nam”, TS. Tạ Ngọc Trí khẳng định.

Các thầy, cô giáo là lãnh đạo và giáo viên các trường tiểu học, THCS, THPT của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đăk Lăk tham dự tại diễn đàn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đại biểu được nghe chuyên gia trình bày một số nội dung như: “Vai trò công tác bồi dưỡng ngoại ngữ trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai”; “Những góc nhìn và nghiên cứu quốc tế về phát triển chuyên môn cho giáo viên trong chương trình giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai”; “Một số giải pháp thúc đẩy lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc gia”…

Diễn đàn còn chia sẻ các góc nhìn quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn, cơ hội và thách thức trong việc triển khai, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi nâng cao năng lực đội ngũ, phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo đại học, các sở giáo dục và đào tạo tiếng Anh...