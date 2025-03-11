Thế giới Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa lâu nhất trong lịch sử ĐNO - Thời gian đóng cửa Chính phủ Mỹ đang có nguy cơ trở thành dài nhất từ ​​trước đến nay, hiện bước sang tuần thứ năm, khi bế tắc giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa kéo dài.

Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến gần 50% sân bay lớn của đất nước tê liệt vì thiếu kiểm soát viên không lưu. Ảnh: Reuters

Theo AP, phát biểu trên chương trình “60 phút” của đài CBS ngày 2/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không đàm phán, theo yêu cầu của Đảng Dân chủ, về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) sẽ hết hạn vào cuối năm nay cho hàng triệu người Mỹ, cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Phát biểu của ông Trump “báo hiệu” việc đóng cửa chính phủ có thể tiếp tục kéo dài thêm một thời gian khi nhân viên liên bang, bao gồm kiểm soát viên không lưu, sẽ không được nhận thêm lương và hiện vẫn chưa rõ liệu 42 triệu người Mỹ đang nhận trợ cấp thực phẩm liên bang có thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ này hay không.

Các Thượng nghị sĩ Dân chủ hiện bỏ phiếu 13 lần chống lại việc mở cửa lại chính phủ, khẳng định cần nhà lãnh đạo Mỹ và Đảng Cộng hòa đàm phán với họ trước.

Với việc hai đảng đang bế tắc, tình trạng đóng cửa chính phủ hiện đã bước sang ngày thứ 33 và đang tiến gần đến tuần thứ sáu, dường như có thể trở thành thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ. Kỷ lục trước đó thiết lập với 35 ngày, diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, do bế tắc giữa quốc hội và chính quyền tổng thống khi đó là ông Trump về vấn đề tài trợ xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy phát biểu trên ABC cho biết đã có sự chậm trễ tại một số sân bay và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn, hàng trăm nghìn công chức liên bang bị lỡ ngày trả lương.

Khi tình trạng hoãn chuyến bay trên khắp nước Mỹ gia tăng, như cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố New York thông tin, sân bay Newark đang bị hoãn chuyến do thiếu kiểm soát viên không lưu, do đó cũng hạn chế số lượng chuyến bay đến.

“Thời gian hoãn trung bình khoảng 2 giờ, một số chuyến bay bị hoãn hơn 3 giờ. Các ghi chú kế hoạch của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho thấy khả năng sẽ phải dừng toàn bộ các chuyến bay sau đó nếu thiếu nhân sự hoặc nhu cầu tăng lên”, ông Sean Duffy nói.

Cũng nằm trong vòng xoáy tranh cãi là 42 triệu người Mỹ đang nhận trợ cấp của Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 2/11 cho biết, khoản trợ cấp của SNAP có thể được khôi phục sớm nhất vào ngày 5/11 tới, trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đang lo ngại sẽ rơi vào cảnh thiếu đói.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 6 tuần sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 11 tỷ USD và việc đóng cửa 8 tuần sẽ thiệt hại 14 tỷ USD. Việc đóng cửa hiện bước sang tuần thứ năm, sẽ khiến GDP Mỹ thiệt hại ít nhất 7 tỷ USD vào cuối năm 2026.

