Chính quyền - đoàn thể Chính phủ phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ĐNO - Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trong không khí hào hùng, phấn khởi, vui tươi và tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TRẦN HẢI

Tham dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, lời biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng nêu rõ, trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - Người “làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Chúng ta ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những đau thương, mất mát vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, gia đình có công với cách mạng.

Chúng ta biết ơn sâu sắc các tầng lớp nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, thầy thuốc, nhà giáo, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn dành sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm toàn diện, chia sẻ chân tình, cảm thông sâu sắc với Chính phủ những lúc khó khăn, thách thức. Thủ tướng cũng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

Một tiết mục nhạc giao hưởng được biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TRẦN HẢI

Thực hiện phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”; với quan điểm lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa…; khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đang giải phóng mặt bằng tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000km đường ven biển ngay trong năm 2025…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng khẳng định, trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, “… đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong muốn các tổ chức quốc tế, các quốc gia, đối tác, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam nói chung, Chính phủ nói riêng trong quá trình đổi mới và hội nhập, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng khẳng định, 80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của MTTQ Việt Nam, sự vào cuộc của nhân dân, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc đã vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng. Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã “xắn tay áo” dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc.

Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Lịch sử đã chứng kiến 2 cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh: chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến.

Từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ của chúng ta đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược. Đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Ngày đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp.

Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi Đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.

Từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia; xin trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân. Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương đều tổ chức các cuộc gặp gỡ để thăm hỏi, ghi nhận, tri ân những người có công với nước, đã có những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng, của nhân dân, để lắng nghe ý kiến của các đồng chí nhằm tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước, đưa đất nước tiếp tục được trường tồn vĩnh cửu trong hòa bình và phát triển.

Năm nay, lãnh đạo Đảng tổ chức các cuộc gặp với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và thân nhân người có công với đất nước, với cách mạng; tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, những người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ, đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các doanh nghiệp, đại diện những người lao động, đại diện các tôn giáo, các dân tộc, đại diện các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ. Ảnh: TRẦN HẢI

“Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện với lòng dân.

Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm.

Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay: góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại những “nghệ thuật quản trị quốc gia” đã được rèn đúc qua cả một đời cống hiến. Các đồng chí hãy tiếp tục là “ngọn lửa ấm” để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước.

Tổng Bí thư kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, các vị đại biểu sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, sống vui, sống khỏe để chứng kiến những thành tựu của cách mạng, của dân tộc Việt Nam khi đất nước tròn 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và tròn 100 năm ngày Quốc khánh.