Chính trị Chính quyền địa phương tại phường An Hải vận hành thông suốt ĐNO - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi kiểm tra, làm việc với phường An Hải về thực tế vận hành chính quyền địa phương và điều kiện làm việc của phường sáng ngày 10-7.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: M.QUẾ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị, phường An Hải có sự chuẩn bị tốt, chu đáo trong thực hiện tổ chức bộ máy, công tác sắp xếp cán bộ, công chức tại phường. Mỗi cán bộ, công chức phát huy tinh thần sáng tạo trong triển khai công việc thời gian tới, đồng thời bố trí hạ tầng làm việc, công nghệ thông tin, hạ tầng tiếp công dân tốt.

Lãnh đạo phường kiểm tra các công việc chưa hoàn thành trên địa bàn 3 phường cũ trước khi hợp nhất để xử lý những việc còn tồn đọng, đồng thời hoàn thành công tác bàn giao, chủ động các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc sớm đề xuất với cấp trên phương án giải quyết

Đối với các đề nghị của lãnh đạo phường, về nhân sự công nghệ thông tin, phường bố trí nhân sự công nghệ sẵn có và tạm thời kiêm nhiệm, đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nghiên cứu. Phường khẩn trương xây dựng dự toán gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND thành phố.

Phường sớm có báo cáo về các hoạt động kinh tế trên địa bàn phường, như các đề án du lịch phía bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi; tổ chức các đợt cao điểm xử lý người lang thang xin ăn, bán hàng rong, bảo đảm mỹ quan đô thị; duy trì tốt công tác tiếp dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm phục vụ tốt cho công dân.

Về công tác tổ chức đại hội, phường khẩn trương hoàn thành báo cáo chính trị để trình đại hội, phê duyệt kinh phí tổ chức đại hội hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm công tác vệ sinh, an ninh trật tự.

Lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ sớm triển khai chữ ký số, duy trì đường truyền thông suốt để bảo đảm cho hoạt động hành chính; Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố bổ sung các biểu mẫu phù hợp với quy định trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện trước đây; Sở Tài chính cập nhật phần mềm về thông tin doanh nghiệp, hướng dẫn thủ tục hành chính về thanh, quyết toán theo khối lượng công việc từ ngày 1-7.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) thăm hỏi người dân tới làm thủ tục hành chính tại phường An Hải. Ảnh: MAI QUẾ

Báo cáo tại buổi làm việc, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc phường An Hải đến nay đã đi vào hoạt động thông suốt. Trong 8 ngày đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công đón tiếp hơn 1.200 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó, hướng dẫn, tiếp nhận 1.360 trường hợp.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, phường tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai công tác thu - chi ngân sách và xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2026; duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng theo thẩm quyền; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; duy trì tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của tổ chức và công dân; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường