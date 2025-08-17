Quốc phòng - An ninh Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra tàu Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ diễu binh ĐNO - Chiều 16/8, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đoàn công tác đến thăm, kiểm tra, động viên các tàu thực hiện nhiệm vụ luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (ngoài cùng bên phải) động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: NAM TRUNG



Tại tàu CSB 8002, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác bảo đảm, trang bị, phương tiện; công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; công tác huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu ở trên tàu; các nghi thức trong diễu binh, diễu hành trên biển.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đánh giá cao kết quả huấn luyện, hiệp đồng nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: NAM TRUNG

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, tham gia diễu binh, diễu hành trên biển dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đây không chỉ là dịp thể hiện bản lĩnh, sức mạnh, trình độ chính quy, hiện đại của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời kỳ mới.