Khoa học - Công nghệ Cho phép thử nghiệm có kiểm soát phần mềm Basal Pay ĐNO - Ngày 26/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với phần mềm Basal Pay của Công ty Cổ phần Alphatrue Solutions.

Dự án Basal Pay được UBND thành phố phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo đó, phần mềm Basal Pay tập trung vào việc xây dựng một hệ thống kết hợp giữa công nghệ chuỗi khối (blockchain) và tài chính truyền thống, nhằm hỗ trợ việc trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định một cách minh bạch, tự động, tuân thủ đầy đủ các quy định quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thời gian được phép thử nghiệm của dự án là 36 tháng, tại 2 địa điểm gồm: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm số 1 và 2

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý việc thử nghiệm có kiểm soát, chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố triển khai chính sách và kiểm soát đơn vị thực hiện dự án này với quy trình thử nghiệm qua 5 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn khởi động và xây dựng nền tảng (tháng 1 – tháng thứ 6); thử nghiệm giới hạn (tháng thứ 7 - tháng thứ 12); tăng cường và mở rộng (tháng thứ 13 - tháng thứ 24); hoàn thiện và đánh giá toàn diện (tháng thứ 25 - tháng thứ 30); triển khai và phát triển lâu dài (tháng thứ 31 - tháng thứ 36).

Mục tiêu phát triển sau khi kết thúc thử nghiệm sẽ triển khai giải pháp trên khắp thành phố Đà Nẵng và mở rộng ra toàn quốc, ưu tiên các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có nhu cầu cao về trao đổi tài sản mã hóa.

Thành phố sẽ đánh giá khả năng kết nối kỹ thuật giữa hệ thống blockchain và các hệ thống đối tác tài chính truyền thống tại Việt Nam, đặc biệt trong việc xử lý, ghi nhận và xác nhận các giao dịch thanh toán.

Đồng thời, kiểm tra mức độ ứng dụng thực tiễn của công nghệ blockchain trong việc chuyển tài sản mã hóa xuyên biên giới. Đánh giá khả năng chuyển đổi dòng tiền từ tài sản mã hóa vào nền kinh tế Việt Nam, thông qua mô hình trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định tuân thủ pháp lý.

Thử nghiệm này sẽ góp phần triển khai ứng dụng của tài sản số mã hóa theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/10/2024 về việc ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ đó, thúc đẩy chiến lược quốc gia về blockchain và phát triển ngành Fintech, đồng thời cũng phù hợp với định hướng đẩy sự phát triển kinh tế số; từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2025.