Thông tin doanh nghiệp Chọn mua máy giặt thảm công nghiệp chất lượng, đúng với nhu cầu Mua máy giặt thảm công nghiệp có thể là một quyết định lớn. Với sự đa dạng về mẫu mã và giá cả, cách để chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Hãy cùng Điện máy Yên Phát tìm hiểu những yếu tố quan trọng để đưa ra lựa chọn phù hợp và tiết kiệm chi phí.

Vì sao nên đầu tư máy giặt thảm công nghiệp thay vì thuê dịch vụ?

Thuê dịch vụ giặt thảm tuy tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hạn chế về mặt chi phí và sự linh hoạt. Ngược lại, sở hữu một chiếc máy gi ặ t th ả m công nghiệp là một khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi ích lâu dài cho các doanh nghiệp

- Tiết kiệm chi phí dài hạn: Giảm đáng kể chi phí so với thuê dịch vụ, đặc biệt khi khối lượng giặt lớn.

- Kiểm soát chất lượng: Chủ động toàn bộ quy trình giặt, đảm bảo thảm luôn sạch đúng chuẩn.

- Tính linh hoạt cao: Không phụ thuộc lịch trình dịch vụ, sẵn sàng xử lý ngay khi cần.

- Đảm bảo sự ổn định: Các đơn vị như khách sạn, văn phòng cần thảm sạch liên tục để duy trì hình ảnh chuyên nghiệp.

Bí quyết chọn mua máy giặt thảm công nghiệp chuẩn chuyên gia

Xác định nhu cầu sử dụng

Với văn phòng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, máy công nghiệp dung tích lớn là lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, nếu chỉ phục vụ vệ sinh tại hộ gia đình, có thể cân nhắc máy nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích.

Ngoài ra, cần đánh giá tần suất giặt và loại thảm thường dùng để chọn dòng máy phù hợp.

Công suất và dung tích

Máy có công suất động cơ mạnh (trên 2.000W) sẽ xử lý nhanh chóng diện tích thảm rộng.

Dung tích bình chứa nước sạch và nước bẩn càng lớn càng giúp giảm thời gian ngắt quãng để thay thế, từ đó nâng cao năng suất làm việc.

Áp lực phun và lực hút

Một chiếc máy giặt thảm công nghiệp chất lượng cần có áp lực phun mạnh để dung dịch tẩy rửa thẩm thấu sâu vào sợi vải. Kết hợp lực hút lớn giúp loại bỏ toàn bộ bụi bẩn, vi khuẩn và nước thừa.

Máy càng có lực hút cao thì thời gian khô thảm càng ngắn, hạn chế tình trạng ẩm mốc, bảo vệ tuổi thọ thảm và đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ.

Ưu tiên thương hiệu uy tín

Thương hiệu chính hãng mang lại sự yên tâm về chất lượng, độ bền và dịch vụ hậu mãi.

Các hãng lớn nhu IPC, Kumisai, Supper Clean,... thường chú trọng công nghệ hiện đại, thiết kế tối ưu và phụ kiện đồng bộ.

Xem ngay: Sai lầm khi sử dụng máy giặt thảm: https://yenphat.vn/sai-lam-khi-su-dung-may-giat-tham.html

Điện máy Yên Phát - Địa chỉ mua máy giặt thảm công nghiệp uy tín toàn quốc

Nếu khách hàng đang tìm kiếm một địa chỉ đáng tin cậy để mua máy giặt thảm công nghiệp chính hãng, Điện máy Yên Phát là một sự lựa chọn uy tín.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Yên Phát đã trở thành đối tác tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước.

- Sản phẩm 100% chính hãng, nhập trực tiếp từ các thương hiệu uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và phiếu bảo hành.

- Danh mục sản phẩm đa dạng, từ công suất nhỏ cho gia đình đến các model công nghiệp mạnh mẽ.

- Mức giá được niêm yết công khai, đi kèm với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

- Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về sản phẩm giúp bạn chọn máy phù hợp nhất.

- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc và cam kết bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.

Thông tin liên hệ:

Điện máy Yên Phát

Văn phòng tại Hà Nội: L10-L06, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội

- 0961.071.282 | 0917.430.282 | 0988.498.393

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh: 118-134 Đường số 8, Phường Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

- 0966.631.546 | 0985.626.307