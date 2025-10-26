Xã hội Chủ động hỗ trợ sơ tán hơn 500 người dân đến nơi an toàn ĐNO - Trong hai ngày 25 và 26/10, trên địa bàn các xã Trà My, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh… (thuộc Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi.

Lực lượng dân quân thu dọn tôn giúp người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, tính đến ngày 26/10, toàn khu vực ghi nhận 13 điểm sạt lở, 7 điểm ảnh hưởng khu dân cư và 13 điểm ngập lụt; nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Mực nước tại cầu Sông Tum (thôn 14, xã Lãnh Ngọc) ngập sâu khoảng 3m; nhiều khu vực ở các xã Trà Linh, Trà Giáp, Trà Tân, Trà My, Trà Leng… bị ngập sâu, sạt lở nặng. Trong đó, tuyến quốc lộ 40B bị sạt taluy dương, chia cắt giao thông lên các xã…



Lực lượng vũ trang thành phố cắm biển cảnh báo sạt lở đất trên đường. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang các xã khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sơ tán 149 hộ dân với 518 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Đồng thời huy động gần 640 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và công an xã tham gia giúp dân di dời tài sản, dựng nơi ở tạm, khắc phục hậu quả bước đầu.



Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My cử 19 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ di dời nhân dân thôn Sông Tranh (xã Trà Tân) đến nơi an toàn; cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời các điểm sạt lở, ngập lụt.

Hiện các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó tình huống mưa lớn, sạt lở có thể tiếp diễn, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.