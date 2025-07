Quốc phòng - An ninh Chủ động ngăn chặn "giặc lửa" cho vùng cao ĐNO – Hai vụ cháy gần nhất xảy ra trên địa bàn xã Tây Giang gây thiệt hại nặng về vật chất, được xác định do chập điện. Để bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân, các phương án, giải pháp phòng cháy chữa cháy cần được triển khai đồng bộ, hữu hiệu.

Vụ cháy xảy ra tại nhà ông Bríu Pố vào đêm 13/7. Ảnh: HỒ QUÂN

Người dân chủ quan

Đêm 13/7 vừa qua, ngọn lửa bùng phát từ nhà bếp lan rộng ra toàn bộ căn nhà gỗ rộng khoảng 80m² của ông Bríu Pố (ở thôn Arớh). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản của gia đình bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 980 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do chập điện.

Trước đó, cũng với nguyên nhân tương tự, căn nhà của anh Bhling Xung (ở thôn Ka’seeng) bị thiêu rụi trong cơn hỏa hoạn vào cuối tháng 5/2025. May mắn, khi ngọn lửa bùng phát, gia đình anh Xung không có ai ở nhà. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Căn nhà anh Bhling Xung sau vụ cháy. Ảnh: LÊ TIẾN

Theo Công an xã Tây Giang, ý thức phòng ngừa, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận người dân còn hạn chế. Việc tuân thủ các quy định về an toàn hệ thống điện của chủ hộ chưa được quan tâm, nhất là tình trạng câu mắc điện tùy tiện, vỏ dây dẫn đã lão hóa, mất khả năng cách điện; thiết bị tiêu thụ điện chất lượng kém.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu mùa mưa ở Tây Giang thường xảy ra tình trạng sét đánh gây chập điện hoặc đoản mạch... Trong khi đó, tại các khu dân cư, nhiều hộ trồng các trụ điện bằng gỗ hoặc lợi dụng địa hình, cây cối để kéo, nối dây điện về nhà; cáp dẫn, dây điện sử dụng loại kém chất lượng nên dễ gây chập cháy. Ngoài ra, đặc thù ở vùng cao là các hộ dân bố trí nhà sát nhau, rất dễ xảy ra cháy lan.

Nâng cao ý thức

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an xã Tây Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là ở các khu dân cư có nguy cơ cháy cao và các hộ dân vừa sinh hoạt vừa kết hợp kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả 4 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và 23 “Điểm chữa cháy công cộng” trong toàn xã.

Người dân được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Ảnh: HỒ QUÂN

Anh Abing Chính, Tổ trưởng “Điểm chữa cháy công cộng” thôn Ka’seeng cho biết, nhờ phát huy vai trò tổ chữa cháy cộng đồng, vụ cháy tại nhà anh Bhling Xung được dập tắt nhanh chóng trong vòng 15 phút, không cháy lan sang các nhà bên cạnh chỉ cách đó 3m.

“Khi phát hiện ngọn lửa, chúng tôi đánh kiểng để tập hợp bà con. Các thành viên tổ phòng cháy chữa cháy của thôn chia làm hai nhóm, sử dụng các công cụ dập lửa để ứng cứu. Nhóm 1 khoanh vùng, cách ly đám cháy; nhóm 2 kéo nước về dập tắt lửa. Nhờ được lực lượng công an thường xuyên tập huấn, diễn tập nên các thành viên trong tổ rất thạo việc, thích ứng nhanh, không hoảng loạn trong các tình huống cháy nổ”, anh Chính cho biết.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Khoa, Trưởng Công an xã Tây Giang, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân và chủ các cơ sở sản xuất phải tự trang bị một số bình chữa cháy xách tay. Đồng thời, yêu cầu các hộ quản lý nguồn điện chặt chẽ, nhất là trong việc câu mắc điện, lựa chọn thiết bị truyền tải điện phù hợp.

Để đề phòng quá tải, chập cháy, rò rỉ điện, cần sử dụng cầu dao điện có thiết bị bảo vệ tự đóng ngắt. Không cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm và không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ điện. Không để vật liệu dễ cháy gần hoặc phủ lên các thiết bị sinh nhiệt, mối nối dây dẫn, ổ cắm, cầu dao... Đáng chú ý, khi ra khỏi nhà, người dân nên tắt hết các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết để vừa tiết kiệm năng lượng, vừa hạn chế nguy cơ cháy do sự cố thiết bị.

“Hiện nay, người dân được tuyên truyền đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, biết hỗ trợ nhau xử lý các tình huống cháy nổ tại chỗ nhằm kịp thời ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”, Thượng tá Đặng Ngọc Khoa cho biết.