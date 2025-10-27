Y tế Chủ động phòng bệnh mùa đông Trước tình trạng số ca mắc cúm mùa và các bệnh đường hô hấp nhập viện đang gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, ngành y tế thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống và tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiêm vắc xin phòng bệnh.

Bác sĩ Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: LÊ HÙNG

Số trẻ nhập viện tăng cao

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, tính đến ngày 30/9, bệnh cúm mùa tại Đà Nẵng giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10/2025 đến nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ghi nhận số trẻ mắc cúm virus và các bệnh hô hấp nhập viện tăng cao. Nguyên nhân có thể do thời tiết thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm mùa phát triển và lây lan.

Những ngày qua, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh đường hô hấp tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tăng cao. Trong đó có nhiều trường hợp nặng phải thở oxy và truyền dịch.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, phần lớn bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới mắc các bệnh lý đường hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, cảm cúm… Nhiều trường hợp do phụ huynh tự ý điều trị và cho uống thuốc tại nhà, khiến bệnh diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Trần Văn Linh, Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), số lượng bệnh nhi điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới đang có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp sốt cao, co giật, khó thở, biếng ăn, nôn ói… phải điều trị dài ngày bằng kháng sinh, thở oxy hoặc khí dung hỗ trợ.

BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, trước sự gia tăng của các bệnh đường hô hấp, đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp để chủ động kiểm soát. Tăng cường giám sát tại cộng đồng, trường học và cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời, không để lây lan.

“CDC đã ban hành hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ sát sao cho tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở việc tuân thủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện, trường học. Mục tiêu là kiểm soát tốt tình hình, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì an toàn trong sinh hoạt, học tập và điều trị”, bác sĩ Vĩnh thông tin.

Chủ động phòng bệnh

Xác định công tác truyền thông là một trong những giải pháp trọng tâm, CDC thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, với nội dung dễ hiểu, bám sát khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng bệnh cúm, bệnh đường hô hấp.

Người dân chủ động đưa trẻ đến CDC Đà Nẵng tiêm vắc xin phòng cúm. Ảnh: LÊ HÙNG

Đồng thời phối hợp chặt chẽ các trường học, trạm y tế, bệnh viện trong việc hướng dẫn người dân giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết, che miệng khi ho, rửa tay thường xuyên và chủ động theo dõi sức khỏe. Đặc biệt, tăng cường truyền thông tư vấn, giải đáp để người dân yên tâm và chủ động tiêm vắc xin cúm.

Cúm mùa lưu hành hằng năm với nhiều chủng virus khác nhau, vì vậy tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh và giảm nguy cơ biến chứng. CDC thành phố khuyến cáo các nhóm đối tượng nên chủ động tiêm ngừa, gồm: trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính (tim mạch, hô hấp, tiểu đường), nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc nơi đông người. Đây là các nhóm có nguy cơ cao mắc cúm hoặc nguy cơ cao diễn tiến nặng nếu mắc cúm.

Bà Nguyễn Thị Hoa (trú phường Hải Châu) cho biết: “Do có bệnh nền hen suyễn nên khi biết thông tin dịch cúm mùa đang tăng cao, tôi chủ động đi tiêm vắc xin sớm”.

Hiện tại, CDC Đà Nẵng cung cấp nhiều loại vắc xin cúm mùa, chủ yếu là vắc xin cúm bất hoạt 3 và 4 thành phần, phù hợp với từng nhóm tuổi và nhu cầu lựa chọn của người dân.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh khuyến cáo, phòng chống cúm mùa và các bệnh đường hô hấp không chỉ để bảo vệ sức khỏe của cá nhân mà còn góp phần giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh, trước hết là tiêm vắc xin cúm. Cùng với đó, mỗi người cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, giữ ấm cơ thể và tăng cường dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.

“Khi có triệu chứng sốt, ho, đau mỏi cơ, người dân nên hạn chế tiếp xúc, chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc. Ý thức đầy đủ và hợp tác của cộng đồng là yếu tố then chốt giúp kiểm soát cúm mùa, giảm ca mắc, hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe chung của xã hội”, bác sĩ Vĩnh nói.