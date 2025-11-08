Lâm nghiệp Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, lực lượng kiểm lâm, chính quyền các địa phương và người dân trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng.

Một buổi diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hòa Vang diễn ra vào tháng 5/2025. Ảnh: TRẦN TRÚC

Nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng

Ông Bríu Tư, người Cơ Tu ở thôn Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn) trồng gần 3ha keo lá tràm và quế. Những ngày này, gia đình ông và bà con ở thôn thường xuyên túc trực tại rừng để dọn thực bì và làm đường băng cản lửa phòng cháy.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi làm băng cản lửa thật rộng, phải đốt sáng sớm không đốt buổi trưa nắng nóng để ngăn ngừa, phòng chống cháy rừng. Trước khi đốt dọn thực bì thì làm rãnh từ 7 - 10m để khỏi cháy lan qua rừng phòng hộ.

Các kiểm lâm viên địa bàn và cán bộ xã nhắc nhở và tuyên truyền về phòng chống cháy rừng khi đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa an toàn trong những ngày nắng nóng nên chúng tôi tuân thủ thực hiện”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Hà (xã Thượng Đức) trồng rừng keo với diện tích gần 10ha. Trước nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, ông cùng các hộ trồng rừng chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy, cũng như thường xuyên túc trực tại rừng keo sẵn sàng xử lý khi sự cố cháy rừng xảy ra.

“Việc kiểm tra, dọn thực bì giúp tránh nguy cơ cháy rừng, nhất là trong mùa khô hanh, khi thảm thực vật khô dễ bén lửa. Trước khi đốt thực bì, tôi luôn báo cáo lực lượng chức năng đúng theo quy định, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng”, ông Hà nói.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng ngay từ đầu mùa khô năm 2025.

Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các thôn, bản, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, tổ chức trực chỉ huy và phân công cán bộ trực hằng ngày để theo dõi, cập nhật, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy rừng và không để xảy ra cháy lớn.

Sẵn sàng biện pháp ứng phó

Xã Sông Vàng hiện có gần 11.000ha rừng, trong đó nhiều diện tích trong diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. Địa phương đã thành lập các tổ phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các phường, xã có rừng củng cố, kiện toàn các tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết, địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc người ra vào rừng vào những ngày năng nóng; tổ chức vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy rừng khi xử lý thực bì, sử dụng lửa trong và ven rừng phải đăng ký đầy đủ về thời gian, địa điểm, loại thực bì cần đốt.

Trong những ngày khô hạn kéo dài, xã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở phối hợp với lực lượng kiểm lâm bố trí ứng trực 24/24 và ban hành thông báo nghiêm cấm việc phát, dọn, đốt xử lý thực bì, đốt rác, đốt nương rẫy...

Hải Vân là phường nằm phía bắc của thành phố Đà Nẵng với địa hình đồi núi trải dài theo hướng đông - tây; có rừng đầu nguồn của sông Cu Đê với nhiệm vụ tích nước, điều tiết nguồn nước và là lá phổi xanh của thành phố.

Rừng Hải Vân có tổng diện tích tự nhiên 40.609ha; tổng diện tích có rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 37.266,4ha với nhiều nguồn tài nguyên như gỗ, khoáng sản quý hiếm...

Sau khi kiện toàn bộ máy, phường đã củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng gồm: 1 ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp; 1 đội xung kích bảo vệ, chữa cháy rừng; 12 tổ quần chúng bảo vệ rừng; đội chuyên trách quản lý bảo vệ rừng; 10 nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho hay: “Thời điểm nắng nóng kéo dài, các lực lượng chức năng của phường tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch tại các khu du lịch gần rừng, ven rừng, du lịch tự phát trên địa bàn chấp hành nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong việc sử dụng lửa.

Địa phương cũng triển khai ký cam kết thực hiện các quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với 165 trường hợp là tổ chức, cá nhân trồng rừng; kiểm tra và hướng dẫn chủ rừng trong việc sử dụng lửa đốt xử lý thực bì sau khai thác đảm bảo an toàn, không xảy ra cháy lan vào các khu vực rừng lân cận”.

Theo thống kê, diện tích rừng của thành phố hiện có hơn 688.000ha, trong đó hơn 504.000ha rừng tự nhiên. Thời gian qua, đã xảy ra liên tục các vụ cháy rừng trồng tại các địa phương Bàn Thạch, Quảng Phú, Duy Xuyên... làm thiệt hại nhiều diện tích rừng.

Để phòng chống cháy rừng kịp thời, hiệu quả, hiện nay các đội kiểm lâm cơ động thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; đồng thời khuyến cáo người dân, du khách tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.

Các hộ dân có rừng và sinh sống gần rừng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các nguy cơ cháy, chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện khói, lửa bất thường.