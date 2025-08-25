Y tế Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số ca mắc tăng và có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới. Trước tình hình đó, ngành y tế thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng chống, quyết tâm không để dịch bùng phát, lây lan.

Phun hóa chất diệt muỗi tại phường Sơn Trà. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chủ động phòng ngừa

Từ đầu tháng 7 đến nay, phường Sơn Trà ghi nhận 47 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị Tố Quyên, Trưởng Trạm Y tế phường Sơn Trà cho hay, thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, chủ động dọn dẹp, lật úp các vật dụng chứa nước đọng, đậy kín lu, khạp, chum nhằm hạn chế muỗi sinh sản; cập nhật nội dung liên quan công tác phòng dịch trên nhóm zalo tổ dân phố...

Song song với các biện pháp trên, phường Sơn Trà còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết thông qua hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (phường Sơn Trà) chia sẻ, gia đình thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, nhưng nhờ cán bộ y tế hướng dẫn, chị mới nhận ra cần chú ý cả khay nước phía sau tủ lạnh - nơi trước đây ít khi để ý tới, dễ trở thành chỗ muỗi sinh sản.

Xã Bà Nà hiện có 6.340 hộ gia đình với 22 thôn. Theo cán bộ Trạm Y tế xã Bà Nà, tại mỗi thôn đều có đội ngũ công tác dân số - y tế và y tế thôn, đóng vai trò là “cánh tay nối dài” trong công tác phòng, chống dịch.

Trạm Y tế xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát quang, tổng dọn vệ sinh môi trường, đồng thời nhắc nhở người dân lật úp các vật dụng có thể phát sinh lăng quăng, muỗi.

Trong các đợt ra quân, hoạt động tuyên truyền còn được lồng ghép thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe máy lưu động chạy trên các tuyến đường, len lỏi vào từng ngõ ngách, giúp người dân dễ dàng tiếp nhận và nâng cao ý thức phòng bệnh.

Tăng cường các biện pháp

Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ chỉ đạo trạm y tế các phường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết hằng ngày tại cộng đồng và trường học, xử trí kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng; phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, theo dõi, đánh giá tình hình, xác định vùng có nguy cơ bùng phát dịch.

Các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai phun hóa chất diệt muỗi nhằm phòng, chống sốt xuất huyết. ẢNH: ĐVCC

Địa phương cũng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần tại các tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình, trường học, công trình... Qua đó giúp người dân nhận biết sớm các triệu chứng, những dấu hiệu cảnh báo bệnh để đến cơ sở y tế sớm nhất nhằm được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu ghi nhận 64 ca mắc sốt xuất huyết và 3 ổ dịch nhỏ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cho biết, khu vực nhà trọ, các hộ kinh doanh lốp xe ô tô cũ, vựa phế liệu... là khu vực dễ phát sinh các ổ lăng quăng, bọ gậy, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch sốt xuất huyết khi mùa mưa đến.

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, huy động người dân tổng dọn vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các khu vực nhà trọ, cống rãnh, khu đất trống… nhằm chủ động khống chế, không để dịch bệnh bùng phát.

Từ đầu năm đến ngày 17/8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.085 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 58% so với cùng kỳ năm 2024) với 37 ổ dịch. Hiện nay, thời tiết thay đổi liên tục là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi và phát triển.

Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo mỗi người dân, gia đình và cơ quan cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Cụ thể, dành 10 - 15 phút/tuần để dọn dẹp nơi sinh sống, làm việc; thu gom, lật úp các vật dụng chứa nước không dùng đến; cọ rửa, thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 1 lần/tuần; vệ sinh mái hiên, nóc nhà, máng xối; đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước để ngăn muỗi đẻ trứng.

Đối với những nơi chứa nước không phục vụ sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng.

Ngoài ra, người dân cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách sử dụng bình xịt, nhang, kem chống muỗi, mặc quần áo dài tay và ngủ mùng, kể cả ban ngày...