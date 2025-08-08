Nông nghiệp Chủ động phòng trừ sâu bệnh vụ lúa hè thu Hiện nay, nhiều diện tích sản xuất lúa vụ hè thu 2025 đại trà trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng. Bà con nông dân tích cực ra đồng chăm lúa, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa sâu bệnh để bảo đảm vụ mùa bội thu.

Với thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, do đó nông dân cần thường xuyên theo dõi, chăm sóc cây lúa. Ảnh: TRẦN TRÚC

Qua ghi nhận tại các địa phương, một số diện tích lúa sạ sớm đã trổ, dự kiến lúa đại trà sẽ trổ rộ từ đầu tháng 8/2025. Theo nhiều nông dân, đây là thời kỳ quan trọng, quyết định đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Do đó, nông dân đang tập trung tối đa cho việc chăm sóc và theo dõi sâu bệnh để phòng trừ kịp thời.

Bà Ngô Thị Bâng (xã Thu Bồn) cho hay: "Vụ này tôi gieo sạ 8 sào lúa. Đang vào giai đoạn đứng cái - làm đòng nên tôi thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện sâu bệnh, nhất là rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ đang có nguy cơ phát sinh gây hại. Mong là thời tiết thuận lợi để cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao”.

Trong khi đó, những ngày này, ông Văn Thành Ba (xã Hòa Vang) thường xuyên ra đồng xử lý cỏ dại. Vụ này gia đình ông gieo sạ khoảng 4,5 sào lúa. Ông Ba cho biết, ngoài gặp vấn đề về cỏ dại, một số diện tích lúa còn bị rầy nâu rải rác. Đây là thời điểm quan trọng trong sinh trưởng của lúa nên ông theo dõi sát để kịp thời phòng trừ, không thể chủ quan.

Theo phản ánh của nông dân, sâu cuốn lá nhỏ làm tổ ở phần lá non nhất, nằm khuất dưới tán lá, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Cùng với sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng cũng đang diễn biến phức tạp trên nhiều cánh đồng và nguy cơ gây hại mạnh trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Sinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 (xã Hòa Tiến) cho biết, trong vụ hè thu năm nay, hợp tác xã sản xuất hơn 240ha lúa. Tuy nhiên đến nay có khoảng hơn 60% diện tích đang xuất hiện sâu cuốn lá, khô vằn... gây hại.

“Khi phát hiện cây lúa có dấu hiệu bệnh, chúng tôi thông báo ngay cho thành viên hợp tác xã nắm bắt và có biện pháp phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách); phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả cao. Hợp tác xã còn phối hợp với cán bộ khuyến nông thực hiện biện pháp xử lý dứt điểm bệnh hại; đồng thời sử dụng vôi khoanh vùng đối với phần diện tích bị ảnh hưởng nặng, không để lây lan ra các diện tích khác”, ông Sinh cho hay.

Nông dân thành phố chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho vụ lúa hè thu 2025. Ảnh: TRẦN TRÚC

Tại Đại Lộc, ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, vụ lúa hè thu 2025 địa phương sản xuất trên diện tích 2.151ha. Nhằm đảm bảo canh tác mùa vụ, sau khi kiện toàn bộ máy hành chính mới, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra các công trình hồ đập, kênh mương thủy lợi trên địa bàn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời chủ động các phương án chống hạn trong mùa khô năm 2025.

Về sâu bệnh, đến nay trên địa bàn rải rác có sâu cuốn lá và khoảng 200ha xuất hiện khô vằn…

“Trước tình hình một số diện tích lúa trên địa bàn xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị khuyến nông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kịp thời hướng dẫn nông dân xử lý. Xã cũng vận động nông dân tiếp tục diệt chuột và theo dõi các đối tượng, sinh vật gây hại khác, tránh trường hợp lây lan diện rộng. Đồng thời các hợp tác xã thông báo cho nông dân tiến hành phun thuốc Adivil 50, Supertim 300 EC… để phòng trừ”, ông Quang nói.

Theo thống kê, vụ lúa hè thu 2025, toàn thành phố gieo sạ với diện tích 42.308ha.

Chi cục Nông nghiệp Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, hiện tại có một số sinh vật gây hại, như rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá… Với thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nêu trên phát sinh gây hại mạnh trong thời gian đến.

Để quản lý tốt tình hình sinh vật gây hại trên cây lúa giai đoạn đòng - trổ, bảo vệ an toàn sản xuất vụ hè thu 2025, Chi cục Nông nghiệp Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn và đề nghị UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân kịp thời phát hiện sinh vật gây hại để chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ. Ngoài ra, cần phát động toàn dân triển khai thực hiện đồng loạt diệt chuột, kiểm tra và theo dõi một số sinh vật gây hại như bọ xít đen, sâu đục thân trên trà lúa muộn.