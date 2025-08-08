Xã hội Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển, các tình huống thời tiết trên đất liền ĐNO - Chiều 8/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành công điện đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển và theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động xử lý các tình huống.





Bản đồ quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển theo hướng tây.

Đến chiều 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc rồi đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong 2 ngày 9 và 10/8, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 11 giờ trưa đến 16 giờ.

Tình hình nắng nóng ở khu vực nói trên có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8; có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, trong công điện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, Chi cục Biển đảo và thủy sản, các địa phương ven biển và các đơn vị liên quan theo dõi, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm trên biển.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm tàu thuyền...

Các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, các bản tin thời tiết, cảnh báo dông, lốc, sét... hằng ngày để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.