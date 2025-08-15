Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết kiến nghị thuê nhà ở cho người khó khăn
ĐNO - Chiều 15/8, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025.
Tại buổi tiếp công dân, hộ ông Trần Thanh Sang (trú phường Sơn Trà) trình bày: gia đình đang thờ chị ruột là liệt sĩ, ông thường xuyên đau ốm, không có nhà ở; hiện đang thuê nhà ở cùng con trai (con trai cũng hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở, đang nuôi con nhỏ). Gia đình mong muốn được thuê một căn hộ chung cư để có nơi thờ cúng liệt sĩ được chu đáo và thuận tiện trong sinh hoạt.
Trường hợp hộ ông Trương Anh Bình (trú phường Sơn Trà) thuộc diện hộ nghèo, ông Bình bị bệnh tim, vợ bị bệnh nan y hiện đang nuôi con nhỏ và thuê nhà trọ. Gia đình mong muốn được thuê 1 căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống.
Trường hợp hộ bà Trịnh Thị Có (hiện đang trú tại căn hộ 907, nhà CT07, chung cư 11 tầng Phong Bắc). Hộ này có nguy cơ bị thu hồi do bà đứng tên 2 thửa đất (một thửa lô đứng tên cho đứa cháu do cháu bị vướng nợ xấu, nay đã chuyển nhượng) và một thửa đất ở huyện Hòa Vang (đây là tài sản do ông bà nội tặng cho cháu nội là con trai bà. Do hoàn cảnh khó khăn, lô đất đang thế chấp vay ngân hàng để chữa bệnh). Bà Có thuộc diện đặc biệt khó khăn, bị thoái hóa khớp, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh mẹ đơn thân, có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học nên mong muốn được gia hạn thời gian thuê chung cư.
Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, xét hoàn cảnh từng trường hợp, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất về mặt chủ trương bố trí cho thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước đối với 2 trường hợp hộ ông Trần Thanh Sang và hộ ông Trương Anh Bình; đồng ý cho hộ bà Có được gia hạn thời gian thuê chung cư thêm 2 năm, sau đó xem xét tiếp tùy theo tình hình thực tế.
Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, sắp xếp, hoàn chỉnh thủ tục bố trí cho thuê căn hộ và giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà thành phố Đà Nẵng xem xét gia hạn cho thuê căn hộ đối với bà Có theo quy định.