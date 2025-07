Chính trị Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 ĐNO - Sáng 10-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì phiên họp thứ 6 Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 để cho các ý kiến, nội dung theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo của Tiểu ban cho biết, thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 10/17 nội dung công việc theo tiến độ đề ra.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, trang trí phục vụ đại hội được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền phù hợp với quy mô địa giới hành chính mới sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng mở chuyên mục tuyên truyền riêng và đang tiến hành xây dựng phim tài liệu trình chiếu tại đại hội.

UBND thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình dự án khởi công, hoàn thành chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành 6 dự án cấp thành phố, 5 dự án cấp quận, huyện (cũ); khởi công 10 dự án cấp thành phố, 6 dự án cấp quận, huyện (cũ).

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã tham mưu ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp; trong đó chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng, địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền, xuất bản ấn phẩm, phát động các phong trào thi đua…. chào mừng đại hội và các sự kiện.

Công an thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; chỉ đạo lực lượng các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở để không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi báo cáo tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về công tác lễ nghi, khánh tiết và phục vụ đại hội, Trường Chính trị thành phố đã được cải tạo, nâng cấp toàn diện, từ hội trường, khu nhà khách, phòng họp tổ đến hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Từ thực tiễn triển khai, Tổ giúp việc Tiểu ban đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy sớm có ý kiến thống nhất về logo và maket tuyên truyền; phê duyệt mẫu quà tặng, đồng phục đại biểu (nếu có) để kịp thời tổ chức đấu thầu, mua sắm theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy lập danh sách mời phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố đến dự, theo dõi và đưa tin đại hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Thành ủy, Trường Chính trị thành phố, Sở Xây dựng hoàn thiện và triển khai phương án thiết kế, tổ chức trang trí, trưng bày, triển lãm trong và ngoài hội trường; xây dựng bộ nhận diện đại hội trình Thường trực Thành ủy phê duyệt.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tổ chức ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố, khu vực xung quanh Trường Chính trị thành phố trước khi diễn ra đại hội 1 tuần.

Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức đảng trang trí treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu chào mừng đại hội trước và trong thời gian diễn ra đại hội.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ giải lao giữa buổi tại đại hội; bố trí 1 xe cứu thương thường trực tại khu vực đại hội; bảo đảm phương tiện phục vụ sức khỏe các đồng chí đại biểu, khách mời dự đại hội; tổ chức phun thuốc khử trùng, đảm bảo vệ sinh phòng dịch tại khu vực Trường Chính trị thành phố trong thời gian diễn ra đại hội.

Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng bố trí phóng viên chụp ảnh đại hội và thực hiện ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến đại hội.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ công việc đề ra, nhất là trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như việc trang trí phục vụ đại hội từ thành phố đến cơ sở, tạo khí thế sôi nổi trong toàn nhân dân. Các sản phẩm phục vụ đại hội cần tập trung thực hiện bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; đối với logo đại hội, cần hoàn thiện và báo cáo sớm.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại phiên họp về một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phục vụ đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi đại hội diễn ra.

Sở Y tế phối hợp, chủ trì thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành điện lực phải bảo đảm tuyệt đối an toàn nguồn điện. Công tác lễ nghi, khánh tiết cần phải được tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm sự trang trọng.