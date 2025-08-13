Văn hóa Chương trình "Sách cho em" trang bị 1.000 tủ sách cho thư viện cộng đồng tại vùng khó khăn Công ty sách điện tử Bookas vừa công bố chương trình thiện nguyện “Sách trao em”, qua đó dự kiến trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước.

Ảnh chụp giao diện website https://sachtraoem.bookas.vn/

Chương trình "Sách trao em" được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (cao điểm năm học mới 2025) sẽ kêu gọi quyên góp sách, tổ chức sự kiện thu gom sách, trao tặng tại các điểm trường đã khảo sát.

Giai đoạn 2, công ty tiếp nhận sách và tổ chức các chuyến đi trao tặng định kỳ vào các dịp như Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, tổng kết năm học…

Chương trình sẽ tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại và trao tặng cho học sinh tại các khu vực khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên cơ sở khảo sát thực tế, phân loại sách theo nhu cầu.

Mỗi cá nhân khi quyên góp sách sẽ được tặng mã sách điện tử miễn phí trên nền tảng Bookas.

Ngoài ra, chương trình còn kêu gọi quyên góp vở viết, dụng cụ học tập.