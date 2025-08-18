Thứ Hai, 18/8/2025
Kinh tế

Chuyển các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

KHÁNH LINH 18/08/2025 14:54

ĐNO - Ngày 18/8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND chuyển giao chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) từ Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

k(1).jpg
Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc sẽ được chuyển giao về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp quản lý. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo quyết định, từ ngày 18/8, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Khu công nghiệp Thuận Yên và các khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của Khu kinh tế mở Chu Lai được chuyển giao về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

Đáng chú ý, trong số những khu công nghiệp được chuyển giao, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có quy mô khá lớn (tổng diện tích quy hoạch 418ha) đang thu hút khoảng 72 doanh nghiệp đầu tư hoạt động, góp phần giải quyết việc làm trên 23 nghìn lao động.

