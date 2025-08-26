Thông tin doanh nghiệp Cibes Lift - Thương hiệu thang máy Thụy Điển chiếm trọn niềm tin người dùng Không phải ngẫu nhiên một thương hiệu thang máy đến từ Bắc Âu có thể chinh phục nhiều khách hàng Việt chỉ sau chưa đầy một thập kỷ. Với thiết kế tối giản đậm chất, công nghệ trục vít tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp, Cibes Lift đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc thang máy gia đình cao cấp tại Việt Nam.

Cibes Lift chính thức lắp đặt chiếc thang máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2015. Gần một thập kỷ hiện diện, thương hiệu này đã ghi dấu ấn khi triển khai hơn 1.000 công trình trên toàn quốc, từ nhà phố cải tạo, biệt thự xây mới đến các căn penthouse cao cấp.

Việc mở các showroom tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và thang máy Đà N ẵ ng cho thấy chiến lược mở rộng kinh doanh bài bản của Cibes tại thị trường Việt Nam. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, các showroom đóng vai trò là điểm kết nối trải nghiệm - nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận chất lượng, thiết kế và dịch vụ trước khi đưa ra lựa chọn.

Trải nghiệm thang thật tại hệ thống showroom của Cibes.

Cibes Lift đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc giải quyết những bài toán lắp đặt phức tạp, chinh phục ngay cả những khách hàng kỹ tính nhất.

Để có thể triển khai dịch vụ lắp đặt trên toàn quốc, Cibes không chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm, mà còn xây dựng một hệ sinh thái vận hành đồng bộ từ sản xuất, thi công đến hậu mãi. Công nghệ trục vít với thiết kế module linh hoạt giúp thang máy Cibes thích ứng với nhiều dạng công trình, từ nhà phố ở đô thị lớn đến biệt thự hoặc nhà cải tạo tại các tỉnh.

Cibes lắp đặt thang máy trên toàn quốc.

Hệ thống showroom thang máy t ạ i Đà N ẵ ng , Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò trung tâm kết nối khách hàng, trong khi đội ngũ kỹ thuật được phân bổ theo vùng, sẵn sàng lắp đặt và bảo trì tại chỗ mà không phụ thuộc khoảng cách địa lý. Toàn bộ quy trình kỹ thuật - từ khảo sát, lắp đặt đến bảo hành - đều được quản lý trên nền tảng số hóa nội bộ, giúp đảm bảo tính đồng bộ về chất lượng dịch vụ dù khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào.

Không chỉ tập trung vào giai đoạn lắp đặt, Cibes còn được đánh giá cao ở chính sách hậu mãi nhất quán. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành lên tới 5 năm, bảo trì định kỳ 4 lần/năm, linh kiện cốt lõi thay thế luôn có sẵn. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi lịch sử bảo trì, bảo dưỡng và dịch vụ khác qua Zalo OA chính thức của Cibes.

Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng vượt trội và dịch vụ chuyên nghiệp của Cibes. “Thang máy rất tiện lợi, thoải mái và dễ lắp đặt, không chiếm nhiều không gian - chỉ hơn một mét vuông. Cứ khoảng 3 tháng là bên hãng sang bảo trì, quá trình sử dụng rất tiện lợi, thoải mái”, anh Sơn, một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh hài lòng chia sẻ.

Rất nhiều nhận xét “có cánh” từ khách hàng dành cho Cibes.

Thông tin liên hệ

Cibes Lift Việt Nam - Phân phối hàng chính hãng

Hotline: 18001754 - 0899.50.38.38

Email: vietnam@cibeslift.com

Website: https://cibeslift.com.vn

Hệ thống showroom:

- Tại Hà Nội: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, số 239 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 138, đường B2, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

- Tại Đà Nẵng: Số 438 Đường 2/9, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng