CIZIDCO nỗ lực thu hút đầu tư

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) vừa công bố kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng hơn 14% so cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, công ty nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư và thu hút nhà đầu tư mới vào các khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điểm sáng đầu tư

Ông Lê Ngọc Thủy, Giám đốc CIZIDCO cho biết, trong vai trò chủ đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng 3 khu công nghiệp lớn là Bắc Chu Lai, Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng, quy mô khoảng 740ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai, đơn vị phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đơn cử, tiến độ ban hành giá đất chậm; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; việc sắp xếp lại đơn vị hành chính ảnh hưởng đến công tác phối hợp địa phương và tiến độ giải quyết các thủ tục.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo CIZIDCO và cán bộ, người lao động toàn công ty đã bám sát nhiệm vụ, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và thu hút các nhà đầu tư mới.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025, CIZIDCO đạt tổng doanh thu 62.160 triệu đồng, tăng 14,27% so cùng kỳ năm 2024.

Nộp ngân sách Nhà nước 12.044 triệu đồng, tăng hơn 5% so cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.584 triệu đồng, tăng 2,25% so với cùng kỳ 2024. Đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1.970 triệu đồng, tăng gần 52% so cùng kỳ năm 2024.

Thực hiện công tác an sinh xã hội 6 tháng đạt 359 triệu đồng, tăng hơn 94% so với cùng kỳ năm 2024.