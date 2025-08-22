Giáo dục - Việc làm Cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên ĐNO - Ngày 22/8, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) và Tập đoàn TNS tổ chức Hội thảo du học nghề theo diện Visa D2-6, thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự.

Hơn 200 sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ tham dự hội thảo.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) ký tháng 5/2025, hướng đến thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội hội nhập cho sinh viên.

Sinh viên tìm hiểu các cơ hội du học và việc làm tại Hàn Quốc.

Sự kiện thu hút hơn 200 sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ như cơ điện tử, công nghệ ô-tô, điện công nghiệp, kỹ thuật điều hòa không khí và tự động hóa.

Đại diện Đại học Daeduk giới thiệu chi tiết các lộ trình học liên kết 0.5+2, 1+2, 1+3, chính sách học bổng và cơ hội việc làm tại Hàn Quốc. Đặc biệt, ban tổ chức dành thời gian giải đáp thắc mắc về điều kiện dự tuyển, năng lực ngoại ngữ, nội dung đào tạo và thủ tục tham gia chương trình.

[VIDEO] - Hội thảo thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự: