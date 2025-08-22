Cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên
ĐNO - Ngày 22/8, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) và Tập đoàn TNS tổ chức Hội thảo du học nghề theo diện Visa D2-6, thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự.
Chương trình nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) ký tháng 5/2025, hướng đến thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội hội nhập cho sinh viên.
Sự kiện thu hút hơn 200 sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ như cơ điện tử, công nghệ ô-tô, điện công nghiệp, kỹ thuật điều hòa không khí và tự động hóa.
Đại diện Đại học Daeduk giới thiệu chi tiết các lộ trình học liên kết 0.5+2, 1+2, 1+3, chính sách học bổng và cơ hội việc làm tại Hàn Quốc. Đặc biệt, ban tổ chức dành thời gian giải đáp thắc mắc về điều kiện dự tuyển, năng lực ngoại ngữ, nội dung đào tạo và thủ tục tham gia chương trình.
[VIDEO] - Hội thảo thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự:
Visa D2-6 được xem là “cầu nối” đưa sinh viên Việt Nam đến với nền giáo dục tiên tiến hàng đầu châu Á, giúp người học trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, tiếp cận kỹ năng hiện đại và mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu. Hội thảo lần này tiếp tục khẳng định chiến lược quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố và cả nước.