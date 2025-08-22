Thứ Sáu, 22/8/2025
Giáo dục - Việc làm

Cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên

KHÁNH NGỌC 22/08/2025 17:55

ĐNO - Ngày 22/8, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) và Tập đoàn TNS tổ chức Hội thảo du học nghề theo diện Visa D2-6, thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự.

cao dang nghe 5
Hơn 200 sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ tham dự hội thảo.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Trường Đại học Daeduk (Hàn Quốc) ký tháng 5/2025, hướng đến thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội hội nhập cho sinh viên.

cao dang nghe 4
Sinh viên tìm hiểu các cơ hội du học và việc làm tại Hàn Quốc.

Sự kiện thu hút hơn 200 sinh viên các ngành kỹ thuật công nghệ như cơ điện tử, công nghệ ô-tô, điện công nghiệp, kỹ thuật điều hòa không khí và tự động hóa.

Đại diện Đại học Daeduk giới thiệu chi tiết các lộ trình học liên kết 0.5+2, 1+2, 1+3, chính sách học bổng và cơ hội việc làm tại Hàn Quốc. Đặc biệt, ban tổ chức dành thời gian giải đáp thắc mắc về điều kiện dự tuyển, năng lực ngoại ngữ, nội dung đào tạo và thủ tục tham gia chương trình.

[VIDEO] - Hội thảo thu hút hơn 200 sinh viên khối kỹ thuật – công nghệ cao tham dự:

Visa D2-6 được xem là “cầu nối” đưa sinh viên Việt Nam đến với nền giáo dục tiên tiến hàng đầu châu Á, giúp người học trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, tiếp cận kỹ năng hiện đại và mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu. Hội thảo lần này tiếp tục khẳng định chiến lược quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đoạt giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2024

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đoạt giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2024

Phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường chất lượng cao

Phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường chất lượng cao

      Cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên

