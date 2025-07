Xã hội

Có nơi mưa đến 106mm/giờ, Đà Nẵng còn mưa rào và dông vào ngày 6-7

ĐNO - Từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 5-7, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to với 80/82 trạm đo mưa chuyên dùng đều quan trắc được lượng mưa, trong đó, có hơn 10 trạm ghi nhận lượng mưa rất to hơn 50mm/giờ, làm nhiều đoạn đường, khu vực dân cư tại trung tâm thành phố Đà Nẵng bị ngập nước cục bộ.