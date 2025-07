An ninh trật tự Công an Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tàng trữ hung khí chuẩn bị đánh nhau ĐNO - Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên tại xã Thăng An có hành vi tàng trữ hung khí, chuẩn bị gây rối.

Các đối tượng cùng vũ khí công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thăng An tiến hành xác minh và xử lý.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã mời làm việc với Đ.N.Á. (SN 2009, trú tại thôn Tân An, xã Thăng An). Qua vận động, Đ.N.Á. đã giao nộp một cây kiếm tự chế dạng katana (dài khoảng 1m) và một ná bắn đạn sắt, đồng thời khai nhận mua kiếm với mục đích đánh nhau nhưng chưa sử dụng.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định thêm 6 thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập cùng Đ.N.Á. gồm: T.C.P. (SN 2008), H.V.H. (SN 2006), N.C.H.V. (SN 2008), V.Q.V. (SN 2008), B.L.B.K. (SN 2009) và L.D.T. (SN 2009), đều trú tại xã Thăng An.

Đáng chú ý, ngày 24/7, tài khoản TikTok “Vương” đã đăng tải video ghi lại cảnh V.Q.V. sử dụng kiếm chỉ vào biển kiểm soát 92HA-118.15, với sự xuất hiện của N.C.H.V., Đ.N.Á. và T.C.P. Mục đích của video được xác định là để thu hút sự chú ý và câu like trên mạng xã hội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm thanh thiếu niên này đã mua và tàng trữ hung khí tại nhà, sẵn sàng sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.