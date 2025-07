An ninh trật tự Công an Đà Nẵng làm rõ đối tượng dùng ná bắn bi sắt gây thương tích ĐNO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Công an xã Hà Nha điều tra, xác định Huỳnh Đại Hậu (SN 1982, thôn Lập Thuận, xã Hà Nha) là đối tượng sử dụng ná cao su bắn đạn bi kim loại gây thương tích cho người hàng xóm.

Đối tượng Huỳnh Đại Hậu. Ảnh: MINH TUẤN

Trước đó, vào 0 giờ 5 phút ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhận tin báo từ Công an phường Hải Châu về một công dân nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng với vết thương do đạn bắn vào ngực phải.

Nạn nhân là ông Nguyễn D. (SN 1968, trú xã Hà Nha), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tràn khí và máu màng phổi phải. Bác sĩ đã phẫu thuật, lấy ra một viên bi kim loại hình tròn từ vết thương.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra sau một xô xát tại thôn Lập Thuận, xã Hà Nha vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 4/7.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: MINH TUẤN

Cơ quan công an triệu tập đối tượng nghi vấn Huỳnh Đại Hậu và Hậu đã thừa nhận hành vi gây thương tích.

Theo lời khai, ông Nguyễn D. trong tình trạng say xỉn đã đến nhà Hậu chửi bới và dùng cây củi khô tấn công. Tức giận, Hậu lấy ná cao su bắn một viên bi kim loại vào ngực ông D. gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó.

[VIDEO] - Đối tượng Huỳnh Đại Hậu và tang vật:

Tại nhà Hậu, công an thu giữ một ná cao su và một túi ni lông chứa nhiều viên bi kim loại tương tự viên bi lấy từ vết thương ông D.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hà Nha củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.