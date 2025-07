Xã hội Công an Đà Nẵng nỗ lực cấp căn cước cho người dân sau sáp nhập ĐNO - Công an thành phố Đà Nẵng nỗ lực cấp căn cước và giải quyết thủ tục hành chính nói chung cho công dân trên địa bàn sau sáp nhập.

Công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho người dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ảnh: X.S

Tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an thành phố Đà Nẵng (183 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường) sáng nay 8/7, nhiều người dân đến sớm làm thủ tục đăng ký cấp căn cước và định danh điện tử mức 2.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng, sau khi thành phố Đà Nẵng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đơn vị chủ động các biện pháp công tác, khẩn trương chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng bố trí, sắp xếp 25 điểm tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố.

Quân số Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH gồm 193 người, được lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng quan tâm, tạo điều kiện bố trí trụ sở làm việc độc lập, khang trang, hệ thống máy móc phục vụ công tác đầy đủ, hiện đại.

Công dân làm thủ tục đề nghị cấp căn cước được công an thu thập sinh trắc học mống mắt từ 1/7. Ảnh: X.S

“ Mục đích tiên quyết là làm sao cho bộ máy đơn vị vận hành trơn tru, thuận tiện nhất; các nhiệm vụ công tác không bị ngắt quãng, gián đoạn và đặc biệt là không ảnh hưởng công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp. Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng

Có mặt tại điểm tiếp dân Công an phường Hội An (số 6 Ngô Gia Tự, phường Hội An) từ sáng sớm ngày 8/7 để đăng ký làm căn cước cho con, ông Nguyễn Văn Tiến - người dân phường Hội An cho biết: “Hộ khẩu của tôi ở phường Cẩm Phô thuộc thành phố Hội An trước đây. Sau khi phường Hội An được thành lập, tôi được hướng dẫn đến trụ sở công an phường để làm giấy tờ liên quan".

Theo ông Tiến, mặc dù lượng người đến giao dịch rất đông nhưng lực lượng công an vẫn hướng dẫn tận tình, thủ tục giấy tờ cũng được xử lý nhanh gọn.

Sau khi thành lập, mỗi ngày Công an phường Hội An tiếp nhận khoảng 150 hồ sơ của công dân liên quan các thủ tục hành chính. Ảnh: X.S

Đại úy Lê Quang Nam - Cảnh sát khu vực, Công an phường Hội An cho hay, ngay sau khi nhận công tác ở phường Hội An mới, lực lượng Công an phường Hội An khẩn trương bắt tay vào công việc, chuẩn bị mọi thủ tục, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời công tác phục vụ người dân.

Theo Đại úy Lê Quang Nam, mặc dù còn những khó khăn trong thời gian đầu sau sáp nhập, lực lượng Công an phường Hội An nỗ lực làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ, xuyên suốt cả ngày và đêm để khắc phục những vướng mắc, hoàn thành công việc, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ công thuận tiện và kịp thời hoàn thành thủ tục giấy tờ theo nhu cầu.

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng thu nhận tổng 1.568 hồ sơ căn cước và 1.002 hồ sơ định danh điện tử mức 2.

Người dân đến đăng ký cấp căn cước tại phường Hội An sáng 8/7. Ảnh: X.S

Người dân lấy số thứ tự để chờ xử lý thủ tục hành chính. Ảnh: X.S

Người dân đến làm thủ tục giấy tờ được lực lượng công an hướng dẫn cụ thể. Ảnh: X.S

Người dân được hướng dẫn thao tác đăng nhập tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: X.S

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử lưu động trên địa bàn. Ảnh: X.S

[VIDEO] - Công an phường Hội An nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính cho người dân