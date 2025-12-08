Thứ Ba, 12/8/2025
Công an Đà Nẵng tổ chức ngày hội "Giọt hồng người chiến sĩ"

ĐNO - Sáng 12/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng người chiến sĩ” năm 2025.

z6898054965404_037c74bedc916499f16d8c5c224567c3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng người chiến sĩ” năm 2025. Ảnh: A.Đ

Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đồng thời qua ngày hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đặc biệt đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an thành phố.

z6898054976925_03099ac5c4153c37124682afd5d2f7b5.jpg
Chiến sĩ trẻ Công an thành phố tham gia hiến máu. Ảnh: A.Đ

Ngày hội diễn ra đồng thời tại 2 địa điểm: Hội trường Công an thành phố (số 43 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) và Bệnh xá số 02 Công an thành phố (đường N24, phường Tam Kỳ).

Dự kiến ngày hội tiếp nhận khoảng 500 đơn vị máu từ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an các đơn vị trực thuộc Công an thành phố và công an các xã, phường.

z6898055008334_1c987edbdf95fee99a1d097766551fef.jpg
Cán bộ, chiến sĩ nhận quà lưu niệm từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố. Ảnh: A.Đ

Dịp này, Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động hiến máu tình nguyện thông qua video, clip cổ động, băng rôn, áp phích, tờ rơi và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Công an thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên quét mã QRCode đăng ký tham gia Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.

