An ninh trật tự Công an Đà Nẵng xử lý 345 trường hợp vi phạm sau 5 ngày ra quân cao điểm ĐNO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng xử lý 345 trường hợp vi phạm trong 5 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông vận tải.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố triển khai cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy từ 12 giờ ngày 25/7.

Trong 5 ngày đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 345 trường hợp vi phạm, bao gồm: 161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 64 trường hợp chạy quá tốc độ, 18 trường hợp chở quá số người quy định, 21 trường hợp không thắt dây an toàn và các lỗi khác như không có hợp đồng vận tải, không có lệnh vận chuyển…

Lực lượng Cảnh sát giao thông kết hợp tuyên truyền đến tài xế điều khiển phương tiện. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục huy động 100% quân số, bố trí lực lượng kiểm soát 24/24 giờ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm theo nguyên tắc “thượng tôn pháp luật - không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.