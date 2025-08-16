An ninh trật tự Công an phường An Hải bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản du khách ĐNO - Chưa đầy 4 giờ đồng hồ, Công an phường An Hải truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 16/8, đại diện Công an phường An Hải cho hay đang tiếp tục đấu tranh, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật để trao trả cho du khách; đồng thời củng cố hồ sơ đối tượng trong vụ cướp giật để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/8, một du khách Hàn Quốc đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách trên tay rồi bỏ chạy, bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và tiền mặt 8 triệu đồng.

Tang vật vụ việc. Ảnh: MINH TUẤN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại, lãnh đạo Công an phường An Hải chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lực lượng công an xác định và bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, đường Trương Định, thành phố Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH sử dụng trong vụ cướp giật.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Hải khen thưởng nóng tập thể Công an phường. Ảnh: MINH TUẤN

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, sáng 15/8, Đảng ủy, UBND phường An Hải tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường.