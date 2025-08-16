Thứ Bảy, 16/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
An ninh trật tự

Công an phường An Hải bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản du khách

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN 16/08/2025 11:15

ĐNO - Chưa đầy 4 giờ đồng hồ, Công an phường An Hải truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

z6910059288132_1723cf2ee71d32f0e35dd934d3623a56.jpg
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 16/8, đại diện Công an phường An Hải cho hay đang tiếp tục đấu tranh, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật để trao trả cho du khách; đồng thời củng cố hồ sơ đối tượng trong vụ cướp giật để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 14/8, một du khách Hàn Quốc đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách trên tay rồi bỏ chạy, bên trong có 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và tiền mặt 8 triệu đồng.

z6910059412919_ed38bb6efd20146e67a6985e42f564c1.jpg
Tang vật vụ việc. Ảnh: MINH TUẤN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại, lãnh đạo Công an phường An Hải chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng.

Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, lực lượng công an xác định và bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp giật là Nguyễn Thanh Vân (SN 2000, đường Trương Định, thành phố Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 1 xe máy SH sử dụng trong vụ cướp giật.

z6910059533822_7b851d4eca550b49afd230a8039362e2(1).jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Hải khen thưởng nóng tập thể Công an phường. Ảnh: MINH TUẤN

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, sáng 15/8, Đảng ủy, UBND phường An Hải tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Công an phường An Hải làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Công an phường An Hải làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Phường An Hải
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Công an phường An Hải làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Công an phường An Hải làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Xem thêm An ninh trật tự
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      An ninh trật tự
      Công an phường An Hải bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản du khách

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO