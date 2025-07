An ninh trật tự Công an phường An Hải khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng ĐNO - Nhóm đối tượng gây rối, truy đuổi và gây thương tích người khác tại đường Ngô Quyền (phường An Hải) vào ngày 9/7 bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng. Ảnh: MINH TUẤN

Chiều 19/7, Công an phường An Hải tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Văn Minh (SN 2005, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Công Vương (SN 2006, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Nam Định (cùng SN 2007, thành phố Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, khoảng 3 giờ 10 ngày 9/7, nhóm đối tượng này cùng một số thanh thiếu niên khác điều khiển 8 xe mô tô vô cớ truy đuổi, tấn công 2 thanh niên trên đường Ngô Quyền.

[VIDEO] - Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại phường An Hải:

Các đối tượng hành động manh động, sử dụng hung khí tự chế như kiếm để chém, gây thương tích tay phải một nạn nhân; đồng thời dùng hơi cay, phá xe của bị hại.

Công an phường An Hải nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây án, thu giữ hung khí và xe mô tô sử dụng trong vụ việc. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng còn lại.