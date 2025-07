An ninh trật tự Công an phường Hội An Đông bắt hai đối tượng trộm tài sản du khách nước ngoài ĐNO - Hai đối tượng, trong đó có một đối tượng vừa ra tù bị Công an phường Hội An Đông bắt giữ sau khi trộm điện thoại của du khách nước ngoài.

Hai đối tượng trộm cắp bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 15 giờ 45 ngày 26/7, trực ban Công an phường Hội An Đông tiếp nhận thông tin ông M.F. (du khách nước ngoài) bị trộm cắp điện thoại di động. Sự việc xảy ra lúc 15 giờ 30 cùng ngày, khi ông M. để điện thoại trên ghế gỗ tại bãi biển Cửa Đại trong lúc tắm biển.

Phát hiện hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, ông M. truy đuổi và với sự hỗ trợ của người dân địa phương đã bắt giữ được một đối tượng là Trịnh Vĩnh Phúc (SN 2005, khối phố Triêm Trung 2, phường Điện Bàn). Đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Ông M. được người dân hỗ trợ đến trụ sở Công an phường Hội An Đông trình báo. Công an phường nhanh chóng lấy lời khai các bên liên quan và đấu tranh với đối tượng Phúc.

Nhận định đối tượng còn lại có thể quay trở lại hiện trường, Công an phường phân công lực lượng tuần tra, mai phục. Đến khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, tổ công tác bắt giữ được đối tượng thứ hai là Lê Đức Thiên Bảo (SN 2006, khối phố Đông Khương 2, phường Điện Bàn) và đưa về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận ngày 26/7, Lê Đức Thiên Bảo điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 92AA-369.05 chở Trịnh Vĩnh Phúc đi từ Điện Bàn đến Hội An Đông.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực bãi biển Cửa Đại, hai đối tượng dừng xe nghỉ ngơi và phát hiện điện thoại của du khách nước ngoài để trên ghế gỗ, được che phủ bằng đồ dùng cá nhân.

Sau khi bàn bạc, hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bị nạn nhân phát hiện và truy đuổi. Khi quay lại lấy phương tiện, Bảo bị tổ công tác mai phục bắt giữ. Qua xác minh, Bảo từng thụ án tù về tội giết người và ra tù vào tháng 11/2024.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.