An ninh trật tự Công an phường Hội An Tây làm rõ nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy ĐNO - Công an phường Hội An Tây vừa làm rõ nhóm thiếu niên gây ra 8 vụ trộm xe máy tại các phường Hội An Tây, Hội An Đông và Điện Bàn Đông.

Công an phường Hội An Tây triệu tập các đối tượng, thu giữ một số tang vật trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 15/7, nhận tin báo về vụ mất trộm xe máy Exciter BKS 78E1-169.14 của anh N.B.T. (SN 1991, tạm trú phường Hội An Tây) để tại nhà văn hóa khối Thịnh Mỹ, Công an phường Hội An Tây đã phối hợp Công an các phường Hội An Đông, Điện Bàn Đông và huy động Tổ phòng chống tội phạm tiến hành rà soát.

Bằng nghiệp vụ nhạy bén, lực lượng chức năng đã xác định nhóm 5 thiếu niên (14-16 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông) là thủ phạm thực hiện 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hội An Tây và các phường lân cận, trong đó có vụ trộm nói trên.

Công an phường Hội An Tây đã thu giữ 5 xe máy tang vật, triệu tập 3 đối tượng (N.N.H.P., N.V.A.K., N.T.T.) để làm việc và tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại cùng tang vật liên quan.