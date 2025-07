An ninh trật tự Công an thành phố Đà Nẵng liên tục triệt xóa tụ điểm ma túy tại quán karaoke ĐNO - Ngày 25/7, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke.

Các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke. Ảnh: Công an cung cấp

Qua trinh sát, khoảng 19h30 ngày 20/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Xuân Phú kiểm tra quán R.K. (thôn Hương An, xã Xuân Phú). Tại phòng VIP 4, công an phát hiện 8 đối tượng sử dụng ma túy: H.V.Đ. (SN 2002), T.H.T. (SN 2002), P.Q. (SN 2002), Đ.P.B. (SN 2002), H.T.H. (SN 2002, cùng trú xã Xuân Phú); L.T.Đ. (SN 2007, nhân viên quán, trú xã Nam Trà My); P.T.T. (SN 2006, trú xã Chiên Đàn); P.T.T.V. (SN 2006, trú xã Thăng Bình). Tang vật thu giữ gồm đĩa sứ nghi dùng chứa ketamine, ống hút, thẻ nhựa dính ma túy. Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự H.V.Đ., L.T.Đ., T.H.T., P.Q.; xử lý hành chính 4 đối tượng còn lại.

Khoảng 00h05 ngày 21/7, công an tiếp tục kiểm tra quán karaoke 9999 (120 Lý Thường Kiệt, phường Tam Kỳ), phát hiện 6 thanh niên sử dụng ma túy: N.T.H. (SN 2007), N.M.H. (SN 1998), N.X.P. (SN 2004, cùng trú xã Sơn Cẩm Hà); L.T.T.G. (SN 2006, trú Gia Lai); N.T.T.T. (SN 2008, trú xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng); Y.L.N.A. (SN 2006, trú Quảng Ngãi). Công an tạm giữ hình sự N.T.H., N.M.H., N.X.P.; xử lý hành chính L.T.T.G., N.T.T.T.. Riêng Y.L.N.A. có kết quả âm tính khi kiểm tra ma túy.

Tang vật ma túy công an thu giữ trong các vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát ma túy đang mở rộng điều tra nguồn cung ma túy, xử lý đối với các chủ quán buông lỏng quản lý.

Theo thống kê, từ 1/7 đến nay Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt 12 vụ, 40 đối tượng, thu 567 viên thuốc lắc, 505,4g ma túy tổng hợp, 45 gói nước vui, 150,5g heroin.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo các phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, tránh tụ tập thâu đêm. Đồng thời, các chủ quán kinh doanh phải tuân thủ pháp luật. Những đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.