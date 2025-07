An ninh trật tự

Công an triệu tập, làm việc với người đăng tin bảo hiểm y tế tăng phí 30%

ĐNO - Ngày 9/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Xuân triệu tập và xử lý một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.