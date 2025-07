Quốc phòng - An ninh Công an xã Chiên Đàn khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác (ĐNO) - Sáng 2/7, Công an xã Chiên Đàn tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về công tác cán bộ và phân công, bố trí các tổ công tác sẵn sàng thực hiện ngay nhiệm vụ.

Công an xã Chiên Đàn tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về công tác tổ chức cán bộ. Ảnh: LIM XANH

Căn cứ Quyết định số 5178 ngày 22/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an xã Chiên Đàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an thị trấn Phú Thịnh, Công an xã Tam Đàn và Công an xã Tam Thái thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ) theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trụ sở Công an xã Chiên Đàn đóng tại đường 24/3, xã Chiên Đàn (trụ sở Công an huyện Phú Ninh cũ).

Sáng 2/7, Công an xã Chiên Đàn tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc bố trí 5 cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Chiên Đàn và 35 cán bộ nhận công tác tại Công an xã kể từ ngày 1/7/2025.

Công an xã cũng thông báo quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc bố trí Thiếu tá Đặng Minh Hội - nguyên Đội trưởng thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cũ nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Chiên Đàn.

Tập thể Công an xã Chiên Đàn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ công tác. Ảnh: LIM XANH

Cùng ngày, cấp ủy, lãnh đạo Công an xã Chiên Đàn đã khẩn trương họp, đề ra nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để sớm đưa hoạt động của Công an xã đi vào nền nếp, phát huy tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời tiếp và giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân; triển khai lực lượng, cùng tổ an ninh trật tự cơ sở nắm chắc địa bàn, đối tượng, tuyệt đối không để phát sinh vụ việc phức tạp, nhất là trong giai đoạn những ngày đầu sáp nhập đơn vị hành chính.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an xã thống nhất phân công, bố trí cán bộ đối với các tổ công tác theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố.