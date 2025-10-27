An ninh trật tự Công an xã Phú Thuận tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp ĐNO - Ngày 27/10, Công an xã Phú Thuận cho biết vừa tiếp nhận một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung do ông Đỗ Đình Tư (trú thôn Thạnh Phú) tự nguyện giao nộp.

Công an xã Phú Thuận tiếp nhận cá thể rùa do người dân giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế xã và Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 3 bàn giao cá thể rùa để thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, cá thể rùa nặng khoảng 1kg, dài khoảng 25cm, thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Việc ông Tư chủ động liên hệ và giao nộp cá thể rùa cho cơ quan chức năng thể hiện ý thức tích cực của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

Cá thể rùa nặng khoảng 1kg được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Phú Thuận cho biết, đơn vị tăng cường khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt hoặc mua bán động vật rừng. Đồng thời, kêu gọi người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.