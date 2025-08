An ninh trật tự

Công an xã Trà Tập mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự

ĐNO - Sáng 1/8, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Đà Nẵng, Công an xã Trà Tập tổ chức đợt cao điểm (từ ngày 1/8 -15/9) ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.