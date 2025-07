Chính trị Công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ (ĐNO ) - Sáng 3/7, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chúc mừng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy phụ trách cơ sở Đảng Ngô Xuân Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Theo đó, Ban tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng với các đồng chí: Lê Văn Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Trung Chinh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũ; Lê Văn Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.



Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Công an thành phố và các quyết định nhân sự có liên quan.



Theo đó, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên và đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy, Thành ủy viên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, trái sang) tặng hoa chúc mừng và tri ân những đóng góp của các đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trung Chinh và Lê Văn Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành lập Đảng bộ UBND thành phố, chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, đồng chí Nguyễn Đăng Huy và đồng chí Nguyễn Xuân Đức giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.



Thành lập Đảng bộ Quân sự thành phố, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đồng chí Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.



Thành lập Đảng bộ Công an thành phố, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.



Theo đó, thành lập Văn phòng Thành ủy và phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Chánh Văn phòng; Phó Chánh Văn phòng gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Mạnh Hùng, Huỳnh Huy Hòa, Trương Thị Hội.



Thành lập Ban Tổ chức Thành ủy và phân công, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Duy Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Hải Vân, Nguyễn Hồng Hải.



Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phó Chủ nhiệm gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Tiến, Trần Văn Đông, Huỳnh Văn Nhạn, Nguyễn Thành Thuận.



Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và phân công, bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Đức Viên, Mai Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Hoa, Tăng Hoàng Hôn Thắm, Nguyễn Hữu Thiên, Phạm Hồng Quảng, Phạm Thị Thảo Nguyên, Lê Văn Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo được chỉ định giữ chức vụ Bí thư các đảng bộ vừa được thành lập. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành lập Ban Nội chính Thành ủy và phân công, bổ nhiệm đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban; Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Phan Văn Quang, Phan Thanh Long, Mai Văn Tám, Lê Ngọc Chiến.



Thành lập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng và phân công, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên giữ chức Tổng Biên tập; Phó Tổng Biên tập gồm các đồng chí gồm: Mai Văn Tư, Hứa Văn Hải, Phan Văn Tấn, Trần Thị Thu Thủy, Hồng Quang Năm, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Hữu Đổng, Trương Văn Nam, Trần Đình Ánh, Dương Nữ Hoàng Anh.



Thành lập Trường Chính trị thành phố và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Thuận giữ chức Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng gồm các đồng chí: Lê Minh Đức, Lưu Anh Rô, Trần Thúy Hiền, Đoàn Xuân Phú, Nguyễn Thị Khuê.



Thành lập Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và đồng chí Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.



Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm nhiệm gồm các đồng chí: Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Lê Thị Minh Tâm, Thành ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Trương Chí Lăng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Lê Công Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiêm chức danh Bí thư Thành Đoàn.



Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuyên trách gồm các đồng chí: Trần Thị Mẫn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Thị Thanh Phương.



Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trung Chinh và Lê Văn Trung đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; mong muốn các đồng chí tiếp tục có những góp ý vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng (mới) trong thời gian tới.



Bí thư Thành ủy cũng chúc mừng các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân được bổ nhiệm giữ các cương vị quan trọng của các cơ quan. Đồng thời tin tưởng với chức trách, nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị, trước yêu cầu mới, các đồng chí cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, tập trung tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt là tập trung vào công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.