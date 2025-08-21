Chính quyền - đoàn thể Công bố quyết định thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng vừa công bố Quyết định thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố trực thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và ra mắt cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 19 đảng viên.

Thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.Q

Theo quyết định, Chi ủy gồm 5 người, trong đó bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Hội LHPN thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ; bà Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố kiêm Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Dịp này, Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Như Hải. Đồng thời, Chi bộ phát động vận động ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Thu Hương đề nghị đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời kêu gọi tập thể Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.