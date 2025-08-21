Thứ Năm, 21/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính quyền - đoàn thể

Công bố quyết định thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

NGỌC QUỐC 21/08/2025 07:15

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng vừa công bố Quyết định thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố trực thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và ra mắt cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 19 đảng viên.

19-8phunu.jpg
Thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: N.Q

Theo quyết định, Chi ủy gồm 5 người, trong đó bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Chủ tịch Hội LHPN thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ; bà Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố kiêm Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Dịp này, Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Như Hải. Đồng thời, Chi bộ phát động vận động ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Thu Hương đề nghị đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời kêu gọi tập thể Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hội LHPN thị xã Điện Bàn tặng quà phụ nữ Đông Giang

Hội LHPN thị xã Điện Bàn tặng quà phụ nữ Đông Giang

Giai đoạn 2022 – 2024, Hội LHPN các cấp thị xã Điện Bàn nhận đỡ đầu 493 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Giai đoạn 2022 – 2024, Hội LHPN các cấp thị xã Điện Bàn nhận đỡ đầu 493 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN huyện Quế Sơn tổ chức phiên chợ khởi nghiệp

Hội LHPN huyện Quế Sơn tổ chức phiên chợ khởi nghiệp

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hội LHPN huyện Đại Lộc tổ chức hành trình về nguồn

Hội LHPN huyện Đại Lộc tổ chức hành trình về nguồn

(0) Bình luận
Đọc tiếp
Hội LHPN thị xã Điện Bàn tặng quà phụ nữ Đông Giang

Hội LHPN thị xã Điện Bàn tặng quà phụ nữ Đông Giang

Giai đoạn 2022 – 2024, Hội LHPN các cấp thị xã Điện Bàn nhận đỡ đầu 493 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Giai đoạn 2022 – 2024, Hội LHPN các cấp thị xã Điện Bàn nhận đỡ đầu 493 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN huyện Quế Sơn tổ chức phiên chợ khởi nghiệp

Hội LHPN huyện Quế Sơn tổ chức phiên chợ khởi nghiệp

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hội LHPN huyện Đại Lộc tổ chức hành trình về nguồn

Hội LHPN huyện Đại Lộc tổ chức hành trình về nguồn

Xem thêm Chính quyền - đoàn thể
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Chính quyền - đoàn thể
      Công bố quyết định thành lập Chi bộ Ban Công tác Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO