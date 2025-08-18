Xây dựng Đảng Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ĐNO - Ngày 18/8, Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố và công tác cán bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng (thứ 7, bên phải qua) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Ảnh: H.N

Tại buổi lễ đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thi hành án dân sự thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố cũng công bố thành lập 15 chi bộ trực thuộc mới, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng nhấn mạnh, quyết định thành lập Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác, góp phần xây dựng hệ thống thi hành án minh bạch, hiệu quả và công bằng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.N

Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố ra đời sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về tính công bằng và hiệu quả trong thi hành án ngày càng cao.

Được thành lập trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Thi hành án dân sự Đà Nẵng có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là vừa tiếp nối, phát huy những thành quả đạt được, vừa khắc phục những khó khăn, thách thức mới để không ngừng cải cách, đổi mới công tác thi hành án.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành án, chú trọng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền. Từ đó, đảm bảo thi hành án đạt kết quả tốt nhất, không để xảy ra tình trạng kéo dài, trì hoãn hoặc sai sót trong quá trình thực thi pháp luật.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng (thứ 3, bên trái qua) trao quyết định cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thi hành án dân sự thành phố. Ảnh: H.N

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự bám sát chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của ngành. Điểm nổi bật của mô hình thi hành án dân sự một cấp là đưa hệ thống thi hành án dân sự gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, ưu tiên xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ nhân dân tận tâm, tận tụy. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt của mô hình này.